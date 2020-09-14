社論》毛澤東「評戰犯求和」事件翻版？

當前國際地緣政治緊張加劇，美中對抗急劇升溫，但中國似乎不敢直接挑戰美國，卻挑上國土、人口規模差距懸殊的台灣，意圖進行「以大欺小」的霸凌。此種猖狂行徑既見諸於中共軍機數度大舉騷擾我領空，更流露於央視以「這人要來求和」的輕蔑語氣，公開羞辱王金平率領的海峽論壇國民黨代表團。中國崛起的威脅，已經激起全球民主國家的覺醒、反感與反制，使中國頓時陷入被包圍的困境，導致其網民最近出現質疑「為何全世界都是中國的敵人？」的聲音。

為何全世界都是中國的敵人？這個大哉問，由活在專制體制與民族主義狂熱中的中共黨徒看來，確實難以理解。在成天於黨媒《環球時報》上喊打喊殺的胡錫進之流眼裡，中國是天朝，「普天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣」，天朝澤被所及，全天下之人都應感恩戴德，豈可忘恩負義，反視中國如寇讎？彼輩認為在全球興風作浪者，就是以美國為首的西方國家罷了，大多數國家都是中國的朋友。然而，由信奉普世價值與自由市場理念的世人來看，中共採行所謂「中國共產黨領導下的中國特色社會主義道路」，實行一黨專政與數位獨裁體制，箍制人權、自由、民主，對抗文明社會，使得全球陷入可能引發霸權之爭的「修昔底德陷阱」，危害世人，自然成為全世界的敵人。

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換言之，習近平打造的「中國夢」之真實內涵，乃是紅色獨裁統治與狂熱中華民族主義的綜合體，因此其之崛起有如二戰前的納粹德國，對世界和平的威脅，更是有過之而無不及。如此的霸權作為，最終必定走上與多數世人為敵之路，這是注定的結局，也是美國登高一呼，而多數國家包括五眼聯盟、印太諸國紛紛響應的癥結所在。然而，中共黨徒顯然不肯反躬自省，修正數位獨裁統治與天朝思維，反而以被虐待狂般的受害者心態，妄自宣稱「中華民族是熱愛和平的民族，血液裡沒有侵略他人、稱霸世界的基因。」編造了一個中國人具有「和平基因」的神話。

事實上，檢視中國對內或對外的歷史，可以發現這種「中國人和平基因」只是一種宣傳的騙局。中國數千年來，既有中原漢人與周邊所謂蠻夷戎狄等異族的相互征伐，也與滿洲、蒙古、新疆、西藏、甚至朝鮮、越南、台灣等糾葛不清，在這過程中發生了多少殘酷的征戰，可謂史跡斑斑，何來中國從未侵略他人之說？至於「和平基因」說，也應該檢視國內歷史方可得到公允結論。可悲的是，若翻開所謂「中國人殺中國人」的歷史，則中華人民共和國成立之後拔得頭籌，光是在毛澤東時期，在「三反五反」、「大躍進」、「文化大革命」等政治運動中，死難的中國人約有四、五千萬人之譜。此一被害人數，若是在一般中小型國家，大概已經亡國滅種了，即使在十幾億人口的中國，仍然是重大的歷史創痛。無怪乎中國近代大文豪魯迅即曾感慨：「中國歷史每頁都寫著『仁義道德』，但字縫裡卻都寫著『吃人』兩個字。」這樣的民族意圖戴上「和平基因」的桂冠，真是人類社會的最大謊言。

尤其諷刺的是，「這人要來求和」事件，正好戳破「中國人和平基因」的騙局。中國人死於國共內戰的災厄中，絕不少於中日戰爭；和談也者，在中共羽翼未豐時，乃是拖延時機，發展勢力的一種策略，在占上風時，則又成為一種瓦解對手意志，使其不戰而降的手段。而央視求和事件的歷史場景也曾發生在國共內戰期間、解放軍渡江前夕。一九四一年，蔣介石企求劃江（長江）而治，與中共形成南北朝局面，然而，掌握絕對軍事優勢的毛澤東則發表一篇《評戰犯求和》，對蔣介石極盡奚落之能事，這是中共對待劣勢中國民黨的一貫伎倆，歷經約八十年而不變。

幸而，多數台灣人民已經認清中共統戰與文攻武嚇的兩手策略，所以選擇了拒絕「九二共識」、「一國兩制」的民進黨政府繼續執政，以確保台灣不受中共威脅，民主與主權之不墜；反觀國民黨，既無當初蔣介石擁有中國大陸半壁江山的實力，更忘卻了歷次國共和談的慘痛教訓，竟然不自量力，不知中共之險惡，意圖扮演促成兩岸交流的角色，所以招致羞辱，實乃咎由自取。若再不醒悟，此一百年老店之沉淪、泡沫化，將是必然的宿命。

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