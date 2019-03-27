社論》擺脫日本式的經濟失落

要怎麼發大財？如果把時間拉長，更能體會政府發展經濟的重點，一九九七年亞洲金融危機、二○○七年全球金融海嘯，使多數人資產打折、部分企業破產、各國失業率大幅提高；避開經濟危機且維持主要產業的成長，才是保障集體發大財的條件。觀察時空距離均不遠的日本經濟，還可映照出另一種危機的可怕，負責任的政治人物，應把時間及資源用在對的地方。

在一九五○、一九六○年代，日本經濟成長率經常超過十％，成功遠離二戰後的困境，到了一九六七年還成長十一％，當年國內生產毛額（ＧＤＰ）一千兩百多億美元，一舉超越法國及英國，成為僅次美國的全球第二大經濟體；之後二十年，即使有二次能源危機干擾，但基本上維持中高速成長，加上日圓相對美元大幅升值，一九八七年日本ＧＤＰ超過二．四兆美元，幾乎是當時第三大經濟體德國的兩倍。

日本從敗戰中超速恢復繁榮，搶盡全球目光，一九八九年SONY社長盛田昭夫與前東京都知事石原慎太郎更出版「日本可以說不」一書，向全世界宣示日本突破敗戰的滯悶，以及重新站出來的信心。不過，幾乎在同一年，日本經濟成長趨緩，一九九一年後，經濟成長率再也沒有超過全球的平均值，經濟尖兵落居為掉隊的國家，約十年後，日本十年失落的研究出現在學術圈，後來「失落的二十年」名詞盛行，近三十年來，只有一九九六年及二○一○年的經濟成長率曾超過三％。

從戰後爬起、奔馳、再趴下，日本經濟由極盛至極衰的過程，成為發展中及已開發國家的借鏡和前車之鑑。不管是一九八五年迫使日圓升值的廣場協議、經濟轉型太慢、金融遊戲盛行，或是貨幣、財政政策失當等，都是經濟長期低迷的部分成因。深入研究大蕭條時代經濟的前美國聯準會主席柏南克，在一九九九年則曾直指日本需求不足情境明顯，但官僚未盡責引導脫困。

柏南克以低物價、低經濟成長率、急遽下滑的股價等現象，佐證日本需求不足，雖然當時政策利率趨近於零，但他認為即使面對流動性陷阱，央行還有工具可以使用，他甚至提出直升機撒錢方式說明寬鬆貨幣政策的效果。不過，極端政策未見採用，又過了二十年，日本經濟也未從泥淖中脫離。

我國在二○○八年至二○一七年的平均經濟成長率僅約二．七％，往前十年的平均值約為五％，再往前的十年平均是七．二％左右；在一九八八至一九九七年那十年間，經濟規模大概成長一倍，之後十年，共僅成長約六成，最近十年，則只稍微超過三十％。更令人膽戰心驚的是今年可能是連續第五年，我國經濟成長率低於全球的平均值。

與經濟成長率一起走下坡的還有消費者物價上漲率，日本在一九九一年為三．二五％，但從一九九二年至一九九九年間幾乎在零上下波動，消費者物價的年平均上漲率僅有○．八一％；最近二十年，我國消費者物價年增率，只有二○○五年及二○○八年超過二％，卻有五年負成長，而過去十年的平均值，也僅有○．八五％，與日本失落的第一個十年已相去不遠。

各國央行及當代經濟學家特別擔心通貨緊縮的惡性循環，當有物價下滑的預期時，消費、投資可能都會減少，再對經濟落井下石，日本就是一個警惕。一九九九年日本陷入衰退時，還是全球生活水準最高的國家之一，失業率不到五％，也保有高儲蓄率、充裕的技術人才，以及製造業競爭力強等優勢，依然是受到期待的國家。日本當年的優勢，台灣都有，不過，日本又失落了二十年，我們更沒有條件掉以輕心。

如果在經濟走向停滯的露天舞台上，只是演出一些熱鬧但不影響劇情的過場戲，聚焦的危險，並不亞於突然爆發的危機。過去兩年，我國的經濟成長率還維持在二％以上，今年保二也應該沒有問題，且股市仍高於萬點，與日本的失落期有像與不像之處，但政治人物應有類危機來臨的覺悟，能利用有限的空間與時間，把重心放在營造有利整體經濟的環境，才可能帶領國家走出成長趨緩的危境。

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