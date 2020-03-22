自由廣場》吳斯懷的一邊一國

◎ 陳國雄

在武漢肺炎肆虐全球之際，中國依然不忘武嚇台灣，解放軍戰機從二月以來已經四次滋擾台灣的外圍空域，甚至還一度雷達鎖定我方戰機。沒想到，中國國民黨的立法委員吳斯懷不去譴責中國挑釁，反而替中國擦脂抹粉，向行政院提出書面質詢，指稱共機繞台只是經過台灣「周邊空域」，並非「侵犯領空」，就如同美國軍機繞經台灣周邊空域一樣，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，要國防部不要誤導是共機挑釁。

一個地痞流氓整天叫囂我們家是屬於他的，還要使用武力奪取我們家園，如今拿著刀劍槍砲在我們家門口繞行，這不算是挑釁和恫嚇嗎？面對敵人威脅，我們的朋友也在我們家園外圍繞行警戒示威，對敵人進行預防性嚇阻，這種盟友的安全支持，可以和地痞流氓的挑釁威脅相提並論嗎？試問，中國是不是要以武力奪取我們家園的地痞流氓？美國是不是在安全上支持我們的盟友？

中國軍機在台灣周邊繞飛，即使沒有飛入台灣領空，但是共機只要轉向，不到一分鐘即可對台灣進行陸海空攻擊，有立即開戰的危險，軍官級以上的軍人無人不知，但是幹過中將的吳斯懷竟然認為「不算挑釁」，若非無知，就是敵我不分，難免讓人懷疑他那個年代的將軍養成教育是怎麼搞的，簡直丟盡軍人的臉。看看他的來歷，原來是國民黨的不分區立委，難怪立刻遭到同黨前立委謝國樑砲轟，黨中央也急忙切割！

儘管如此，吳斯懷在書面質詢中仍有值得肯定之處，他引用「國際法」中「侵犯領空」的概念，等於認定台灣是具有「領空」的主權國家，中國軍機不得侵犯。這種區隔台灣和中國之間是互不隸屬的國家立場，如果以後他去中國參加活動，會不會被「李明哲」掉，最好自己先斟酌斟酌。

（作者為前台灣安保協會研究員，台中市民）

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