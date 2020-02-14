自由廣場》社區藥局藥師說話

◎ 黃金舜

新型冠狀病毒肺炎疫情持續升溫，全球掀起搶購口罩亂象，為了讓更多有需要的民眾買得到口罩，並讓資源利用公平及透明，台灣開全球先例頒布口罩販售「實名制」，自二月六日上路以來，政府、藥局、工程師一同合作，協助解決一連串的防疫難題，藥局更是首當其衝，義務性全力協助政府實名制口罩代售。

配合實名制規定民眾購買口罩時需透過健保讀卡機過卡，所有販售都有紀錄，藥師無法暗槓外，藥局還倒貼包材、人事、水電等費用。收到的口罩費用（兩個／十元）全部繳回國庫，藥局沒有賺取任何利潤。

在第一時間，行政院政務委員唐鳳協助健保署提供民間社群open data做為創客製作「口罩即時庫存地圖APP」，一時之間數十個民間口罩庫存查詢系統與健保開放資料對接，因查詢人數瞬間爆量，資料更新時間有落差，再加上藥局可能處理其他調劑業務還來不及過卡等因素，致使民眾查詢口罩庫存數量時出現剩餘數量與實際有落差的情形，引發民眾怨言。

面對疫情來勢洶洶，很多事情會超出預期，過程中大家皆盡力克服困難，還請民眾耐心等候。在這防疫的非常時期，希望民眾一心，共體時艱，並給藥師多點體諒與鼓勵，一同渡過難關。

社區藥局藥師是民眾接觸的第一線醫療人員，也是最能深入社會每個角落的。為降低病毒傳染風險，以及避免民眾前往醫院只為了領藥，造成口罩過度消耗，希望政府大力宣導民眾可以持慢性病連續處方箋就近到住家附近的健保特約藥局領藥，讓社區藥局接手調劑業務，提供民眾諮詢與衛教，避免民眾因不敢前往醫院而停藥，影響病情。

全民防疫期間，藥局除了販售口罩外，更提供處方箋調劑與用藥諮詢服務，因此建議政府針對慢性病病情穩定且領藥未變動，病程達一年以上之患者，開放慢性病連續處方箋可一次領取四個月的用藥量，相較之前的三個月用藥量再展延一個月；或可仿照先進國家澳洲的制度，慢性病藥品領取一次為一個月藥量，每個月調劑一次（狀況穩定時可以是三個月），處方箋可連續調劑五次，每六個月回診一次（狀況穩定時可以是十二個月一次）。使民眾減少出入醫院的次數，降低感染風險，讓藥師發揮專業把關民眾用藥安全。

（作者為藥師，中華民國藥師公會全國聯合會理事長）

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