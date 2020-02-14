自由開講》不要讓無謂的恐懼打敗我們

陳啟濃

因武漢肺炎疫情影響飛機航班的正常班次，華航宣布主管減薪10％，鼓勵員工休假；信義商圈，百貨業績掉七成；微風預計資遣百人；知名餐飲店拼宅配。這一切都是因為民眾擔心受傳染，而減少消費，影響了經濟活動的正常運行。

筆者參加的兄弟會，原訂在本月29日聚餐，有人提出是否延期。連開學前的家長會宴請老師，部分老師也有疑慮：是否太招搖，應該要取消？

中共統治的騙局、造假的文化，造成的世界性疫情恐慌，連帶影響到大家的消費習慣，拖垮了經濟。只是大家過度的保守與防衛，真的是必要的防疫保健行為嗎？或者，只是過度驚慌，沒有必要的擔憂。

在並未出現社區感染的情況下，其實只要注意可能的感染地點，避免產生接觸，做好個人平時的保健，就能確保不受感染。日常的消費，聚餐、旅遊、逛街與所有休閒活動，最好都保持如常，因為人是群居動物，社會因為互動往來產生經濟行為，才能維持所有人的生活。（資料照）

因為台灣還沒有社區性的感染，大家除了做好防疫工作，最好還是維持正常生活。正常的作息、正常上下班，正常的吃飯聚會。

如果我們連餐廳吃飯都不敢去，餐廳沒生意了，立刻影響到好幾個家庭的經濟，更何況，這些都是我們的家長。因恐慌性的怕感染得病，正常的聚會都不參加，會造成原本該有的幸福生活都失去了。

政府已經認真在防堵外來的感染個體，針對可能的感染狀況，更要求確實隔離因應，務必不要讓民眾產生疑慮與擔心。其實只要注意可能的感染地點，避免產生接觸，做好個人平時的保健，就能確保不受感染。

日常的消費，聚餐、旅遊、逛街與所有休閒活動，最好都保持如常的情況。因為人是群居動物，社會因為互動往來產生經濟行為，才能維持所有人的生活運行。

拒絕人際互動，放棄參與團體活動，減少許多消費行為，只因對於疾病的恐懼。恐怕最後病毒打敗我們的，不是因為染病，而是自我的恐懼，失去了人與人正常互動的連結，所造成的心理失常，所衍生的經濟衰退。

政府發消費抵用券，對消費景氣只會稍有幫助；重點還是在於安定民心，提振大家對政府防疫的信心，民眾才敢放心走上街安心消費。

（水里國中校長）

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