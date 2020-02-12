自由開講》口罩出去、病毒進來？！

◎蘇原

號稱本世紀台灣政治奇葩的人物「韓市長」，曾經在競選時拋出「人進來、貨出去、發大財」的政見口號。

號稱本世紀台灣政治奇葩的人物「韓市長」，曾經在競選時拋出「人進來、貨出去、發大財」的政見口號。（資料照）

雖然至今仍有許多人，包括正在連署罷免市長的高雄人，都無法了解「人進來、貨出去」的真義。但在中國大陸爆發武漢病毒之後，這個政見似乎有了新的詮釋，而且正在透過國民黨資深政治人物的口沫，在媒體之間大肆傳播。

「人進來」就是中國不遵守協議，讓回臺包機夾帶不屬於可優先搭機名單的旅客，且其中尚混有已經出現症狀者。「貨出去」就是，國民黨內有許多人士和紅牌明星主張口罩應該捐出去，不然就是沒有人道、無愛心、不是人類該有的行為。

「人進來」就是中國不遵守協議，讓回臺包機夾帶不屬於可優先搭機名單的旅客，且其中尚混有已經出現症狀者。（擷取自影片，讀者提供）

行政院長蘇貞昌，為因應疫情爆發，宣布暫停口罩出口；前總統馬英九首先發難，批評該作法非常失策、非常沒有愛心，認為兩岸此時此刻應聯手合作抗疫，政府應該趕快運送口罩到大陸去。他並且質疑，再不做，以後回頭來看政府實在是沒有人性。

現在回頭來看，台灣自己口罩供給不足，全球供貨吃緊，事實證明若是當初政府未實施口罩暫停出口，如今民眾一罩難求，面對疫情升高，勢必更加恐慌。此外，馬英九還曾批評蔡英文總統沒戴口罩是不好的示範。難道在國內口罩嚴重缺貨，連第一線醫護防疫人員都得節約使用之際，馬英九還要蔡英文、蘇貞昌一起去和民眾排隊搶購口罩，才是真正有高度、有愛心的領導人？

「貨出去」就是，國民黨內有許多人士和紅牌明星主張口罩應該捐出去，不然就是沒有人道、無愛心、不是人類該有的行為。圖為大小S（左）、范瑋琪（右二）與馬英九（右）。（報社合成／翻攝自大小Ｓ臉書及資料照）

中國一再以政治立場阻撓臺灣加入WHO，並誤將第二架返臺包機無法成行的原因歸咎於臺灣政府，居心叵測是眾所皆知的事實。請問反對自救救人，主張把口罩當愛心捐出去的政客、明星和名嘴們，你們的真心有換得中國政權對待臺灣人民的真情嗎？中國是否真有誠意，願無條件和臺灣攜手合作防疫？此刻該是國民黨放棄「九二共識」遺毒，認清病毒來源和認真防禦病源入侵的時後，千萬別再對自己人到處吐口水或打噴嚏！

在此為中國抗疫烈士，已逝「吹哨者」李文亮默哀，同時呼籲大家勤洗手，放棄藍綠對立，攜手共同抵禦新冠狀病毒，把口罩留給最有需要的人。防疫無疆界，讓我們一起為全球的抗疫人員加油，並祝武漢肺炎的病患早日康復！

〈台灣旅美僑胞〉

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