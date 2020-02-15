自由開講》冷清的機場，觀光應總體作戰

張家春

行政院長蘇貞昌拍板新冠肺炎紓困方案，政院將提出為期一年規模600億的紓困特別預算。蘇揆要求各部會提出預算秉持原則為：雨露均霑、立竿見影、固本強身、加速公建，其中包含旅遊相關產業的振興抵用券有20億元。對此我們呼應院長的指示，以整體作戰概念提出以下的建言。

春節以來，中國武漢肺炎疫情益發嚴重，導致多家航空公司宣布停止或者減少飛往中國的航班班次，我國機場的旅客運輸也大受影響，早上9點時光，2航廈近半個小時才能看到兩架飛機起降，機場餐廳、免稅店一片冷清，此種情況令人擔憂！目前已傳出多家旅行社採取調整年度休假或採無薪休假的措施。面對這場武漢肺炎的防疫戰爭，經濟困頓的局面相當嚴峻。防疫專家預言病毒可能轉變成為常態化，我們的因應方案也應該同時考慮中長期追求整體產業的關聯效應最大化才是，這樣也才呼應了蘇院長固本強身、加速公建的指示，而策略性的產業整體發展思考與新的觀光產業鏈結關係是該有的作為。

春節以來，中國武漢肺炎疫情益發嚴重，導致多家航空公司宣布停止或者減少飛往中國的航班班次，我國機場的旅客運輸也大受影響。圖為高雄小港機場。（本報資料照）

新的觀光產業鏈應該要有一個智慧的決策系統，能夠靈活的應變；要有整體的行銷而不是單打獨鬥；要能善用AI來串聯，而不是固守既有本位主義而各自為政；要能打造在地經濟串聯觀光服務，營造吸引各國旅客的旅遊環境。以此次防疫為例，機場是第一個接觸旅客的地方，許多的大數據資料也從此處開始鏈結國內的旅遊路徑的相關數據。如果機場CIQS（海關、移民、檢疫及安全）能與消費經濟行為數據作整合，將能整體降低境管人力管理成本，同時也能提升防疫效益。在各國驚怖於新型冠狀病毒的防疫縮減旅遊接觸的時候，我國若能提出有效的聯防機制，形成安全防護網絡，則能反向的吸引到希望能安全旅遊的國際旅客。台灣是AI人工智慧的先導國家，許多國家的機場人工智慧設施及管理軟體都可以看到台灣的專利及設施。我們當有把握做得比他國更好更進步。所以我們首先要從機場經濟開始建構具靈活應變與提供決策思考的大數據管理機制及系統。

其次，經由此次的疫情我們也了解觀光業的串聯服務的重要，例如從鑽石公主郵輪的靠岸與2694人下船後在40多個景點趴趴走所造成的驚慌，可以看出旅遊業的數據串聯極為重要。否則哪些人到過哪些地方？接觸過哪些人？都成為未知的問題。既然路徑資訊可以分享，進而行銷的連動與整體策略化就成為可能，危機成為契機也就成為有利產業整合的機會。

再由威士特丹號郵輪在各國拒絕靠港後終於被准予停靠柬埔寨的例子來看，如果就防疫而言，柬埔寨的決策是帶有一定風險的，台灣不必仿效，但是就人道主義而言，柬埔寨毋寧做了很好的國際行銷。位於亞熱帶的台灣觀光旅遊確實需要營造一個友善又具有特殊情境的觀光環境。台灣長期最被稱頌的風景就是「人」，過去政府曾大力推動在的經濟，所需要補足的正就是人文關懷。每次經過桃園機場進管制區便能感受融合台灣元素結合台灣流行與藝術文化的巨型裝置藝術，看到玉山壯麗形象向世界傳達台灣自然與人文兼具的絕美特色。機場美食餐飲及在地特產品的展售，不但創造台灣獨有、引人入勝的機場體驗更串聯起台灣各地方的在地經濟，機場公司的提供旅遊航班指引的APP服務也正逐步擴充為台灣的旅遊導引指南。這正就是期待串聯起在地經濟的觀光服務，也營造吸引各國旅客的旅遊環境。盼望不辜負政府600億元的紓困特別預算的提撥，創造長遠的經濟效益，同時在國際上打贏冷經濟下的旅遊競爭。

（作者為財團法人中華跨域管理教育基金會執行長）

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