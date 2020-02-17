胡，怎麼說》台灣米養的馬英九，在幫武肺病毒打洞！？

俗云，龍生龍，鳳生鳳，老鼠生的兒子會打洞！目前看到的怪現象卻是：台灣米養的前總統馬英九，言行卻形同在幫武肺病毒打洞！

武漢肺炎病毒大軍席捲中國，更撲襲台灣及世界各國，台灣防疫指揮官陳時中及防疫人員們，拼命在為台灣構建防疫之牆，政府與人民合力全面固守，防範病毒入侵。

病毒破牆的警報頻傳，昨天就出現台灣首個死亡病例，社區感染失守危機乍現，防疫最前線更嚴峻、更吃緊了。

但是，有些人不但不幫忙防疫，還扯後腿、幫倒忙，根本形同在為武肺病毒在打洞，打穿台灣的防疫城牆，形成病毒入侵的破洞。從馬英九一路走來的言行來看，他形同在為病毒打洞，而且是最大號鑿洞手！

前總統馬英九。（資料照）

疫情警報響起，政府禁止口罩出口，馬英九因口罩不能供給中國，竟批政府「沒人性」；政府以防疫優先、保護台灣2300萬人優先為原則，撤回中配的中國籍子女可來台政策，馬英九竟指責政府歧視、不人道；馬英九還就此指責政府「民粹碾壓人權」、更稱「兩岸不存在國籍問題」。

人性、人道、人權，是中共政權一向沒有的。新疆維族、西藏民族被中共嚴酷迫害、香港反送中人士被暴力鎮壓還傳出遭性侵，迫害宗教、打壓異議更是中共一黨專政的慣常惡行，馬英九及馬英九們都不吭聲。

這次台灣面臨武肺病毒入侵，馬英九及馬英九們竟拿人性、人道、人權做為鑿開防疫之牆、形成病毒破口的武器，根本就是在搞人道滲透、把人權當鑽子、以親情人性做情感勒索！試問，如兩岸不存在國籍問題，台灣如何做邊境管制？

大家可以想想看，如果現在是馬英九當總統（馬英九之前不是沒想過再選總統）、國民黨掌國會（去年此時國民黨可是信心滿滿），朱立倫或誰當行政院長、兩岸一家親的柯文哲衛福部長兼防疫指揮官，台灣現在會怎麼樣？就他們的談話推論，情況大約如下：

1，口罩等防疫物品先大量捐輸武漢、救中國。更不禁止輸出中國，哪管台灣搶破頭？（中國優先，他的人性哦）

2，指示台灣醫護組團前進中國支援抗疫，以示兩岸一家親。

3，不對中、港、澳人全面境管。從中國疫區來的人可在台灣趴趴走好一陣子。

3，台商及任何和台商沾親帶故的一大票中國籍人士，都可藉各種名目回台或來台躲疫。

4，如果從疫區來台後有人發病確診了，大量確診病患在台灣治療，利用台灣的醫療資源，成為台灣醫療體系不可承受之重。

5，更多的危機.....。

於是，台灣的武肺確診病患很快就從數百破千再上升。

於是，台灣須隔離人數暴增到數十萬甚至更多，終致無能為力，被迫無奈的一個個封城防疫，各自為戰，死傷無數。台灣就如中國從湖北而廣東、河南等地的遭遇那樣。

於是，台灣醫療公衛體系被壓垮而崩潰，健保也因支出需求暴增，最後倒閉。

於是，病毒終於統一，台灣成為一個中國疫區的一部分！

於是，大家都完蛋了！

所幸，馬不是總統，國民黨只是少數，台灣不會完蛋！

台灣不能完蛋，就必須絕對不能讓馬英九及馬英九們打洞得逞！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法