新聞線上》趙少康一句話倒了兩個黨

記者陳杉榮

中廣公司董事長趙少康在這次大選的最後關頭操作「棄宋保韓」，保韓沒有成功，棄宋倒是達成了，親民黨的政黨票不到五％，等同泡沫化。趙少康出身新黨，他也沒幫新黨拉票，新黨這次只拿到一％選票，形同倒店了。

去年國民黨總統初選，趙少康立場鮮明的站在鴻海創辦人郭台銘那一邊，透過政論節目和飛碟幫名嘴，儼然造成聲勢；最後仍不敵韓粉韓流，郭董敗下陣來。選前韓國瑜的凱道晚會，趙少康上台演說，在晚會上喊出「宋楚瑜不會當選」、「投宋一票就是投蔡英文一票」，要郭粉、宋粉改投韓國瑜。

趙少康這擎天一喊，雖不能喊得淡水河拐了彎，也撼動不了台灣年輕人力挺蔡英文的投票意志，但對於五％邊緣的親民黨宋楚瑜，卻像是巨靈劈華山，硬生生的拉低了宋楚瑜的得票數，親民黨的政黨票跟著低盪了下來，僅獲得三．六六％。從二千年成立至今的親民黨，曾經橫行立法院的親民黨，首度沒有任何立委席次，面臨泡沫化的重創。

新黨創黨元老的趙少康，在新黨神氣的時候，一九九四年代表新黨參選台北市長，大地一聲雷，氣勢如虹。在新黨沒落的時候，唯有郁慕明慘淡經營，趙少康有強大的媒體能量，但他操作棄保，沒有為新黨拉票，新黨政黨票僅僅剩下一．○四％，面臨關門的窘境。

但話說回來，親民黨和新黨也不能通通把帳算在趙少康頭上，宋楚瑜選前算棄保的老帳，還提到二千年國民黨的「假民調事件」，相當不平。親民黨走到現在，宋楚瑜「萬年黨主席」的一人黨現象，其實是親民黨發展的最大障礙。民主政黨必須定期改選，百年老店國民黨在台灣民主化之後，黨主席更迭頻繁，符合民主常態，親民黨也算是新興政黨，若想東山再起，務必走入人群，黨的體質和典章制度都必須定期更新，否則走向泡沫化將成定局。

新黨在一九九三年創黨，這個國民黨外省人參政危機感激發而生的政黨，初期在立法院占有第三黨的地位，而在衰落之後，大老跑光光，郁慕明獨自挑起大樑，時間一久，郁慕明也是「萬年黨主席」了。姑且不論滿懷中國夢幻想的新黨，政治走向偏離台灣主流民意，單就一個新興政黨的經營發展而言，定期更新領導班子，絕對是政黨歷久彌新的不二法門。

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