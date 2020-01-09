新聞線上》候選人只是窗外的暖陽

2020總統候選人蔡英文（右起）、宋楚瑜及韓國瑜。（資料照，台北市攝影記者聯誼會提供）

記者莊榮宏

白天，窗外透著陽光，亮晶晶的，天空一片晴朗，頗有暖意，於是穿上短袖，誰知出了門，一股冷風灌進衣領，打了個哆嗦，才知穿得太少。於是知道，陽光會騙人，眼見未必能信，還須洞察周知，才知穿搭，免得受涼。

為何要聊生活細瑣？因為後天就要投票了，兩者實有相關。候選人不乏能言善道，或甜言蜜語，或花言巧語，說得比唱得好聽，有的更把自己包裝得好像窗外的暖陽一般，讓人信以為真，等到你把票投給了他，事後才知被騙，就像出了門，打了個大噴嚏，卻已來不及。

只不過受涼事小，投錯票事大，投票之前，務必審慎查考，凡品德能力、責任使命、恪守正道、以台灣為優先，缺一不可。

人類是生物界最會騙人的東西，平日不論，選舉最糟糕，這次可能是史上最嚴重，不只花言巧語、甜言蜜語滿天飛，連胡言亂語，甚至淫言穢語都出籠，十分重鹹，令人掩耳不敢聽，所謂教壞囝仔大小就是這樣，不少人祈禱選舉快快結束，好讓耳根清淨，生活重回正軌。

佛家有三皈五戒，五戒中的第四戒是「不妄語」，妄語列五戒之一，可見罪過非輕，凡虛妄不實的言語，皆屬之。選舉期間，吹牛不打草稿的、言詞浮誇不實的，含沙射影的、含血噴人的，顛倒是非的、惡人先告狀的，挑撥離間的、中傷誹謗的，也就是：惡口、兩舌、綺語、妄言，都屬於犯了妄語之戒。

這次總統大選電視辯論會，有候選人主張信神，也有人強調舉頭三尺有神明，這表示他們心中都有神，由此合理推斷他們必定相信因果輪迴、報應不爽。因此，他們理應相信，今生所說的妄語口業，死後必受果報，亡魂遊到地府，判官翻開生死簿，硃筆點批，將其生前妄語一條一條來細算，一旦惡貫滿盈，就交牛頭馬面押往拔舌地獄，受盡刑罰。

既然都說信神，不得不提醒候選人：選舉只是一時，業報卻是永世。天知地知自己也知，騙得了全世界，騙不了神明，莫要臨到陰曹地府，抬頭看見匾額高掛「爾來了」才膽戰心驚，後悔莫及。

諸如此類，推而廣之，網路上的各種惡言惡語、匿名中傷、恐嚇威脅，都屬造口業，倘若挨告，移送法辦，那是現世報，報完便罷；倘若躲過司法，那就等著地府追訴，送不送拔舌地獄，由閻王仲裁。

佛家五戒的第三戒是「不邪淫」，淫是指男女關係，邪指不正當，凡有違人倫、法律、綱常、善良風俗的男女關係，皆屬邪淫，其背後意義是要世人信守家庭價值，鞏固社會倫理，所謂「百善孝為先，萬惡淫為首」，淫罪是萬惡之首，犯者體弱力虛，不耐久操，這次選舉，相關話題不斷，清官難斷家務事，到底有沒有犯邪淫戒，當事人心知肚明，真相一時未明，也無妨，心中信神就行，無則俯仰無愧，有則陰府受罪，個人造業個人擔，小丁做事小叮噹，晚上能安眠就好，善哉善哉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法