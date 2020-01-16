新聞線上》吳斯懷一將功成萬骨枯

記者莊榮宏

國民黨青壯派「改革有理」，可惜「造反無膽」，雖然來勢洶洶，但面對黨內保守勢力反撲，在中國撈錢的黨內肥鼠作梗，加上中共絕對力阻國民黨走向「本土化」，這場由青壯派吹起的改革號角，只怕落得無疾而終。

不管有沒有辦法下架「九二共識」，青壯派都必須為國民黨注入「台灣優先」的基因，未來總統大選才有和民進黨爭雄的本錢，若不以台灣為優先，國民黨將永遠選不過民進黨。

大選結束，生意最興隆的是回收業，最大一家業者是中共。

去年元旦習近平提示習五點，以「一國兩制的台灣方案」親手捏斷「九二共識」的筋脈，企圖一步到位，卻被台灣人民用選票痛打一頓，一步沒有到位，反而倒退好幾步。國民黨青壯派要求下架九二共識，照理說正中習近平下懷，中國官員卻說「撼山易，撼九二共識難」，前後矛盾，等於是從垃圾堆撿回九二共識，刷洗一番重新上架，這顯示中共承認挫敗，不得不在台灣總統大選後進行「政治回收」，可見中共在這場大選真是受到重大打擊。

另一群受打擊的是韓粉，把怒氣出在兒女身上，倘若投票不合其意就惡言相向，甚至斷其經濟、拒入家門，年輕世代在選後面對爸媽的「政治家暴」，內心不好受，意志卻更堅定，而選舉是一時，家人是一輩子，哪有為了一個政客，做父母的把兒女拒於千里之外？天底下有比這更蠢的嗎？血濃於水，韓粉爸媽們醒醒吧，大選已經結束，別再被政客灌輸的仇恨所驅使。

國民黨青壯派痛罵退役中將吳斯懷，為了他這一席不分區，害得好多現任立委同志落選；所謂「一將功成萬骨枯」，大約就是如此。

一九六五年在越南的德浪河谷有一場著名戰役，美軍營長哈爾．格雷戈里．穆爾中校遭北越軍隊發動人海攻勢，但他堅守陣地，誓與弟兄共存亡，甚至拒絕指揮部叫他搭直升機單獨離開戰場的命令，因為哈爾曾經告訴弟兄：「我不能保證帶你們全部活著回家，但我發誓，我將是第一個踏上敵陣，也是最後一個離開的人；我不會留下任何人，不論是生是死，我都會將每一個人帶回家」，英勇的哈爾中校最終守住陣地，後來一路晉升至中將。

吳斯懷昨天說：「我辭，國民黨就會變好嗎？改革就能完成嗎？」很明顯的，害慘現任立委同志還不夠，他要繼續拖累國民黨四年，並在下一屆立委選舉時再次折騰同志們；只要立法院有吳斯懷，民進黨就有撿不完的槍。

吳斯懷辭，黨不會馬上變好，改革不會立即完成，但至少會啟動第一步，而這一步的重要性，顯然吳斯懷並不在乎。

看看哈爾，與弟兄並肩作戰，生死與共；再看吳斯懷，寧可犧牲同志，也不肯放開嘴裡那塊肉。同樣是陸軍中將，兩個人真是完全沒得比呀！

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