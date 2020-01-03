新聞線上》反滲透法立竿見影

記者陳杉榮

反滲透法的三讀，是第九屆立委的賀歲巨作，這是台灣建構防範中國滲透一部相當重要的法律，北京藉勢挾持台商出面反對，吃定國民黨的懦弱，透過台灣買辦的幫腔，誤以為可以攔阻立法，國台辦這個臨門一腳反倒告訴台灣人，敵人已經侵門踏戶，走進台灣人的廳堂了。

許多有學問的知識份子，身處自由的環境下，批評「反滲透法」讓民主倒退走，這些批評乍聽不無道理；但是當敵人的病毒已經開始攻擊心臟，被滲透者全面反對反滲透，還在計較只能掛號不能急診，無疑是罔視國家所面臨迫切的危機，成了有學問的腐儒。「反滲透法」三讀，司法機關取得追查背後金援的法源，許多買辦們如喪考妣，連金門模範街的中共五星旗都收起來了，顯見已收立竿見影之效。未來相關案件的追訴審判，有賴司法平亭曲直，以不侵害言論自由和人權作最嚴謹的認定，對於敵人的滲透，在法定構成要件下，確保國家法益免受侵害，施以最妥適的懲罰。

台灣民主化三十年，廣開言論空間，這些年來中國當局利用貿易逆差，累積了豐沛的國力，並以經濟和金錢的誘因，全面對台灣展開滲透。尤其是台灣尚處於劇烈的民主轉型期，受到文化差異的影響，「國家認同」和「政黨認同」出現嚴重的分歧，泛藍陣營的支持者或基於虛幻的國族認同，或出於對民進黨的厭惡，放大了地理中國的圖像，弱化了專制中國的可惡，在國家認同上出現了非常嚴重的反差，共產黨利用這個思辯空間作挑撥分化，確實達到了某種程度的滲透。

有錢能使鬼推磨，北京綁住台商強化「以商圍政」，施壓台灣政府，沒有黨產的國民黨也成為共產黨意圖驅使的標的，這幾年愈趨明顯，買辦奔走充當北京的喉舌，奉北京極權政府為正朔，動輒矮化中華民國總統為「台灣地區領導人」，蔑視中華民國民選政府為「台灣當局」，唾面自乾，甘為喉舌者大有人在。

中國對台系統攔阻反滲透法的態度明確，近期廣泛展開各種動員，置身幕後的黑手國台辦，上週公開站出來，大罵制定反滲透法，「民進黨當局為一黨政治私利，大開民主倒車，完全置台灣民眾福祉利益於不顧」。此舉自以為高明，高估了眾買辦們在台灣的影響力，低估了國民黨立委對國家體制的認同。

國民黨立委以理性的態度面對民進黨制定反滲透法的大軍壓境，在國會作有限度的抗爭，無畏中國對台系統所驅動的各種的壓力，必須給予肯定。

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