新聞線上》選舉，從沒穩贏的

記者陳杉榮

明天就要投票，這回不僅選擇未來四年的國家領導人及國會政黨版圖，這一票同時決定台灣在地緣政治和國際戰略上的角色是否改變，台灣和美國、日本繼續站在同一陣線，抑或走到共產中國東亞陸上霸權那一邊。有人說蔡英文穩贏的，在票還沒開出來之前，都不算數。

一九九六年總統民選開始，明天是第七次總統大選，李登輝當選首任民選總統那一次，外有彭明敏的挑戰，內有林洋港和陳履安獨立參選，即便擁有強大黨政軍實力以及強大民意基礎支持，李登輝還是拚命跑選舉，選舉活動之多居各候選人之冠，絲毫不敢自認「穩贏的」。

二千年的大選，前省長宋楚瑜在「葉爾欽效應」的擴散下，獨立參選，勢如破竹，國民黨的候選人連戰根本看不到宋省長的車尾燈，既有的黨國勢力和地方派系都在「宋神掌」的掌握當中。誰會料到「興票案」一出，老宋破功，陳水扁漁翁得利，公認穩贏的宋楚瑜，到手的鴨子，就這麼飛了。

二○○四年，連戰和宋楚瑜這對政治怨偶，權勢結盟，連宋坦克大軍聲勢浩壯，轟隆隆地對著脆弱的民進黨政府而來，當初有人形容「連宋配根本不用舉辦選舉活動，光坐在家裡讀小說，都是穩贏的」。爭取連任的陳水扁陣營發動「二二八牽手護台灣」超大群眾運動，抵禦國親聯盟。

連戰比第一次參選認真，宋楚瑜也屈就得有模有樣，選前超級星期六的「三一三換總統、救台灣」遊行活動，在台北的連戰以五體投地的方式親吻土地，在台中的宋楚瑜夫婦則下跪親吻土地並落淚，表達對台灣這塊土地的愛。選舉結果，「穩贏的」沒有贏，親吻土地的連戰，後來跑去中國找胡錦濤，「連胡共識」成了國民黨扈從路線的始祖；宋楚瑜連戰連敗，連敗連戰，現在還在拚總統。

前年底的蔡英文在九合一大選無能領導議題，勞基法、同婚和年金改革政策，一路挨打，國民黨沿路撿到槍撿到砲，還撿到原子彈。去年香港反送中運動，激起了台灣年輕人的國家危機感，扭轉了局勢，蔡英文的穩健路線受到肯定，但中共網路滲透，早已冰凍三尺，非一日之寒，成長過程中被國民黨「洗過腦」的腦袋瓜子，正陷入共產黨網路滲透走不出來，有此幻境者，充斥在每個人的周邊。

這次的總統選舉，對於美、日、台共同建構的亞太安全體系是否穩定非常關鍵，台灣人能否安心繼續過現在的日子，更是關鍵。當美國和日本都特別關心台灣選舉的此刻，台灣人更需要用選票展現意志，向共產中國說不。

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