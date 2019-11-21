新聞線上》吳斯懷，去你的國際禮儀！

記者莊榮宏

三年前赴中國惹出「舔共風暴」，你這兩天解釋說你事先不知習近平會到現場，假設此說為真，你等於是自曝無知。

作戰要兵棋推演，你赴中之前有沒有推演？你當過陸軍副司令，冒進敵營而任人玩弄，被演出一場台灣將領向中國軍委會主席輸誠的畫面，影響我軍心、干擾我戰志，有形戰爭尚未開打，無形戰爭你先被斬首，你真是「糊塗將軍」。

事先不知習近平主持，難道不會去打聽？那場活動有千人參加，隨便問就知哪些大人物到場，你連刺探軍情的基本能力都沒有，何況中國重大典禮必起立唱國歌，這是常識，你毫無警覺，無能至此，當年是如何掛到兩顆星？

你口口聲聲效忠中華民國，當習近平上台訓示、當中國國歌響起，你倘若心口如一，必定掉頭就走，毫無懸念，你會用行動證明自己的愛國信念，你一生無戰功，當時若這麼做，必在中華民國名留青史，垂範軍隊，受人尊敬。

歷史給你機會，你坐失良機，卻推說顧及「國際禮儀」，足證你識見淺薄，拘泥禮儀，視忠誠如泥；國家在你身上投資許多銀兩，還操心你的退休生活，每月奉上十一萬元，讓你養得胖胖肥肥，你食國家俸祿，本應忠心報國，卻聲聲國際禮儀，你腦子裡到底裝什麼東西？

你上街頭，罵政府，辱小英，討年金，舔共事隔三年，今天突然說抱歉，若非為了不分區立委的名器，你哪會低聲下氣？足證你見風轉舵，喪盡武德，若這不叫作「無恥將軍」，那什麼才是？

你不時干犯中華民國三軍統帥，這時就沒理會國際禮儀，民選總統在你眼中不如中共習近平，「中華民國台灣」明明是台灣內部最大交集，你卻連「台灣」兩字都嫌棄，嗆聲絕不效忠小英的「中華民國台灣」，你真是吃台灣人夠夠，混帳加三級。

中國跟你兵戎相見，機艦繞台，用武器威脅你軍中弟兄性命，你卻跑去對岸和人家稱兄道弟；弟兄在台灣把命拚，你在中國把酒飲，你只想到自己，教他們要怎麼尊敬你？什麼學長？什麼軍中倫理？套句蔡依林的歌名：我呸！

國民黨民調驟跌乃因不分區名單爭議，自家人也不挺，你不動如山依舊，黨因你而分崩離析，你不思退出，還在圖利自己，為了讓你上這一席，國民黨要搞丟多少席？國軍怎會養出你這種「自私將軍」？

韓世忠一生戎馬，戰功顯赫，罷兵權後寄情山水，絕口不提國事，是謂「英雄到老皆歸佛，宿將還山不論兵」；你不但論兵，還論到「走鐘」，竟教中國軍隊對付美國，還以「我們的部隊」相稱，你認敵為友，角色錯亂，退休不安份，為國家添亂，還敢振振有辭「主張統一有罪嗎？」

有罪！小民談統一無罪，將軍倡統一是謀逆，你的兩顆星星出自國家培育，你領國家俸祿，軍旅生涯以共軍為假想敵，但你卸下軍服就與狼共舞，你背叛袍澤，還想當不分區立委，一旦進入國會審查國防機敏預算，國防機密被你這「舔共將軍」看光光，真是令人不寒而慄，想問軍方一句：貴軍的人才在哪裡？

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