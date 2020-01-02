新聞線上》台灣的照妖鏡和降魔杵不夠用

記者莊榮宏

新的農曆年將是鼠年，剛三讀通過的反滲透法將使中共和同路人投鼠忌器，不敢再肆無忌憚地對台大搞滲透，果然引來中共和同路人的大加撻伐。

本月十一日就要投票，卻有相當比例選民仍未表態，其中固有堵爛而拒投的，但也不乏猶豫不決者，無法決定該投給何人、應投給哪個政黨；反滲透法剛好適時提供了投票的指標。

針對台灣的反滲透法，毫無自由民主可言的中共，國台辦官員居然正經八百地痛批是綠色恐怖，譴責它造成民主倒退，此話出自中共黨官之口，當然令台灣人噴飯不已，「根本沒有民主的老共，有臉跟台灣談民主倒退？」有人說，中共不說還好，這一說，很多台灣人得以想通：「能讓老共怒急攻心，氣成這副德性，想必我們是做對了什麼。」從而確定，台灣通過反滲透法是正確的。

這種反指標判斷一點不難，完全是物理原則。譬如，旗布朝南方飄，就知是吹北風；凡是中共所鼓吹的，台灣絕對要警戒；凡是中共全力反對的，台灣應該是做對了。

這植基於敵情意識，這個一天到晚說「台灣是中國不可分割的一部份」的流氓政權，所作所為都志在併吞台灣，戰機戰艦繞台灣的用意如此，通過反分裂國家法亦是如此，我們必須挺身反抗，不能坐以待斃。

反滲透法的通過，在台灣內部逼出兩種相反的立場。對於台灣用來保命的這部法律，統促黨、新黨、親民黨、國民黨，都和共產黨一個鼻孔出氣，或反對其內涵，或反對其程序，總之就是反對；反觀，當中共通過反分裂國家法欲併吞台灣時，這些政黨卻噤若寒蟬，馬英九就是絕佳例子，馬遇中則軟，卻一再抵制反滲透法，死性不改。然而，坦蕩蕩的台灣人會想︰「若沒打算當中共的同路人，誰會懼怕此法？」關公媽祖照樣拜，兩岸交流都照常，經商求學皆無妨，是在窮緊張什麼？

反滲透法的通過，供猶豫難決的選民引為投票指標，若覺得不應通過此法，就投給前述那些和中共立場相近的政黨；反之，若認為台灣應通過此法，那就投給台灣基進、綠黨、時代力量、民進黨這些貼近本土的政黨。

有人說，反滲透法是「照妖鏡」，照出許多親共媚共的真面目，其實反滲透法也是「降魔杵」，雖然只是小小一支，顯然已對中共同路人造成壓力。此法通過，就有紅媒宣布放棄台灣市場，能不說是降魔杵發威嗎？

唐僧西天取經，群妖爭食其肉以求長生不老，唐僧除了靠眾徒弟隨護，也要靠許多法器寶貝及時救駕。台灣就像唐僧，中共這隻食人妖一心想吃台灣的血肉，除了反滲透法，台灣需要更多的照妖鏡和降魔杵才能保命，但這些寶貝都必須透過立法手段才能取得，如果你還在猶豫要投票給哪個政黨、哪個候選人，從這個角度思考，很容易就知道該怎麼做了。

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