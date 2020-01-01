胡，怎麼說》護台「抗生素」來了，「紅色細菌」退避！

保護台灣民主秩序的「抗生素」來了，滲透台灣、寄生民主，卻在危害台灣、破壞民主的「紅色細菌」退避！

《反滲透法》甫完成立法，就令紅色滲透勢力戒懼，藍、紅聯軍齊出，跳腳怒批、破口怒罵，不一而足。這正顯示，《反滲透法》打到它們的罩門、要害，也再次凸顯它們之前為何激烈反對！

不過，《反滲透法》完成立法只是開始，防制中共勢力滲透台灣，0111的總統及國會大選更是重要決戰點，台灣不能輸，今天起更要加緊努力，千萬不能鬆懈輕忽。

如果，選舉結果是韓國瑜當選，吳斯懷們、邱毅們、白狼們......也大舉進入國會，《反滲透法》剛完成立法，馬上就面臨被廢掉的命運，即使不廢也會成為廢紙一張，中共勢力就更猖狂了。到時不用滲透、根本就長驅直入台灣，民主台灣就陷落了！

神明默默，怎會違法？只有「人」在利用、操控神明，幫中共搞統戰，引進中共勢力滲，破壞台灣民主秩序，才會違法。（資料照）

回顧近幾個月以來，藍、紅兩軍為了反《反滲透法》，簡直是賤招使盡，連兩蔣、媽祖、關公都被抬了出來，祭出「新戒嚴法」、「民主倒退」、「綠色恐怖」等嚴詞狠批。

藍、紅兩軍何不照照鏡子？這些狠話用來罵你們自己，才是剛剛好而已，中共一直在搞紅色恐怖，藍軍也對白色恐怖經驗豐富、惡行斑斑仍在。

若要說綠色恐怖，就請舉出《反滲透法》的那一條？那些實例會被辦？因而會對言論自由造成不當限制？不應為了掩護自己正進行的協同敵對勢力滲透台灣劣行，憑空想像、栽贓對手！

親中藍紅名嘴及媒體指稱，兩蔣若知，不能忍受民進黨要立《反滲透法》，這根本就是荒唐歪談，竟拿最反共的兩蔣來反對反中共滲透，他們難道忘了，兩蔣對匪諜或被疑沾染中共勢力者，經常槍斃了事，像他們今天這種親共、舔共行徑，在兩蔣時代，早就......「沒了」！民主台灣，罪行法定，否則怎能容你們如此造謠歪談？

媽祖、關公等神明默默，怎麼會有違法問題？只有「人」在利用、操控神明，幫中共搞統戰，引進中共勢力滲透台灣，破壞台灣的民主秩序，才會涉及違法。

不是神明會違法，而是你們心懷鬼胎、假藉神明、搞鬼亂台，才會觸犯《反滲透法》。你們拿神明來反《反滲透法》，根本就是不敬神明、褻瀆神明，你們跟無神論、毀神滅教、迫害宗教信仰、凌虐信徒的中共及其黨徒，根本就是同一國的同樣貨色！

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