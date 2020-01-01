社論》不容為紅色恐怖鋪紅地毯

眾所期待的「反滲透法」，趕在跨年夜三讀通過，規範違反總統副總統選罷法、公職人員選罷法、政治獻金法、公投法、遊說法、刑法、集遊法等相關行為，加重各該法罰則。凡是正常的公民都會同意，這是正常國家的正常作為：台灣的民主秩序絕對不容「境外敵對勢力」滲透干預。此一立法，規範的是行為，而非身分。也就是說，台商、台眷、台生等身分不是問題，而是行為人有沒有受北京指示、委託或資助，讓北京意志得以影響台灣的各級選舉罷免、公民投票、政治遊說，利用台灣的民主來顛覆民主、傷害台灣的國家主權。

「反滲透法」提案以來，北京的惡言相向固不待言，國內的紅藍勢力也鬼哭狼嚎，最有代表性的，莫過於馬英九。他說：綠色恐怖遠超過白色恐怖；好像恢復戒嚴，恢復動員戡亂了；製造紅色恐慌，催化人民的恐懼感；將使台灣籠罩於「新麥卡錫主義」的幽靈下。馬英九迴避的是，去年底選舉中國鋪天蓋地介選，連ＡＩＴ處長酈英傑都公開指出：已注意到中國施壓台灣的企圖，美國會與台灣一起合作打擊假訊息。馬英九們不防備「境外敵對勢力」，一味批評捍衛國家主權與民主秩序之舉，這才是最高級的恐怖吧！

馬英九們皆曰：綠色恐怖遠超過白色恐怖。看來黨國之子對黨國體制的危害，不是完全搞不清楚，就是刻意選擇遺忘。最近，國史館出版《戰後台灣政治案件—陳文成案、蔣海溶案史料彙編》，揭露當年陳文成被帶往警總約談後，陳屍於台大校園，他殺嫌疑至大，「畏罪自殺」卻成警總的結論。此案，當時國內外都一片質疑。而新聞局長宋楚瑜、蔣經國英文秘書馬英九，負責向國際解釋官方說法，挽救此案的公關危機。對照馬英九向來對白色恐怖之輕描淡寫，難道他至今仍堅信陳文成是「畏罪自殺」嗎？

現在的國民黨精英，頂著留學英美的博士頭銜，學成歸國便佔住學界、政界要津。那些精英，不只是國民黨的重點栽培對象，留學期間也扮演國民黨的魔鬼辯護士，部分等而下之的則是充當職業學生，造成很多人被列入黑名單。陳文成，警總訊問者指出：許多返台留學生指控他是台獨份子。那些指控者是誰？不就是國民黨的職業學生或特務嗎？張善政日前爆料，自己過去在美國康乃爾大學留學時，蔡英文就是同校同學，台灣同學之間都知道蔡英文的房間裡面有很多黨外雜誌。張善政們難道至今仍維持當年的心態嗎？

白色恐怖主從，目無美麗島事件（一九七九）、林義雄宅血案（一九八○）、陳文成事件（一九八一）、江南事件（一九八四）等悲劇。一干主從人員，當年極力打壓民主自由人權，現在受到民主自由人權的保障，卻百般淡化白色恐怖，把正常的法治塗上綠色油漆，且歡迎紅色恐怖唯恐不及。從香港反送中的黑警鎮暴來看，形容反對「反滲透法」者正在為二三五○萬人陳文成化、李明哲化、陳彥霖化、周梓樂化製造溫床，也不為過。

一九八八，蔣經國去世，李登輝繼任，台灣揭開民主化的新頁。白色恐怖已遠，許多人可能都未曾親身經歷，類似今天中國、香港動輒被消失、被認罪、被自殺、被妖魔化的處境。而那些白色恐怖的主從，面對僅僅追究附隨組織歷史真相的轉型正義，就把政治迫害四個字當作遮羞布。台灣的轉型正義，但求在真相中和解，沒有針對個人的清算，黨國遺老遺少卻緊張兮兮，其所反映的深層心理結構，不就是當年昧著良心迫害他人，因而現在以小人之心看待轉型正義嗎？

三十年彈指而過，台灣的民主活力與黨國幽靈仍在纏鬥，而且折射到國家認同、兩岸關係，白色恐怖主從正在為紅色恐怖鋪紅地毯，這既是台灣無法逃避的挑戰，也是台灣脫胎換骨必經的歷程。當年，威權統治與民主運動的對抗，伴隨著針對後蔣時代的接班較勁，激化出國民黨威權統治尾聲的躁動。那些躁動，一時之間確實起了震懾人心的作用，但不久之後就證明反而加速了威權主義的終結。從民主前夕黨國的最後反撲，到民主深化之際開門揖盜引進紅色恐怖，應該說，「反滲透法」不能再遲、來得正是時候！

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