新聞線上》不當中共同路人，何必怕反滲透法？

記者莊榮宏

昨天是耶誕節，中國卻緊張兮兮，公安全面監控教徒，不准慶祝耶誕，連耶誕商品都被迫下架，商機瞬間蒸發，肅殺戾氣緊繃，人民掃興到家；此一政策將延續到元宵節後，真是厲害了我的國。

反觀台灣，人們歡度耶誕，餐廳人滿為患，百貨滾滾熱鬧，連警方也感染氣氛，上自警政署，下至派出所，都有唱詩班登門報佳音，警民一家親。

不過是隔一條台灣海峽，所謂同文同種的人，卻生活在完全不同的世界，兩岸哪來的一家親？柯文哲趕快醒醒。

台灣的年輕人絕對不想過中國那種日子，但天下沒有白吃的午餐，年輕人自己也應該出力，保護台灣的民主自由能「維持現狀」，但面對中共對台進行不斷電滲透，台灣卻沒有有效法律可反制，這非危言聳聽，看看中國五星旗四處招搖，看郭冠英代表共產黨來監督台灣選舉，就知道事態有多嚴重。

滲透是沒有砲火的戰爭，「現狀」已被慢慢轉變，香港人深陷一國兩制的水深火熱，台灣人看在眼裡是膽戰心驚，深知力挺「反滲透法」才能自救。事實上，敵我懸殊，和中共全面滲透的龐大勢力相比，反滲透法只是基本款的電擊棒，一不能反攻大陸，二不能解救同胞，差堪保台而已。

即使如此，中共國台辦依然囂張反對，赤裸裸干涉我國內政；接著，就有人隔海唱和，明明此法通篇並無身分、職業的針對性，他們不讀條文內容，硬是把台商台眷貼上標籤，推出來當政治人質，製造矛盾和恐慌，千方百計阻撓此法，「不准台灣點燈，只許中共放火」，若這不叫助共侵台，那什麼才是？

其中最沒有資格反對的是前總統馬英九，他稱此法是戒嚴、綠色恐怖，卻忘記自己鬥爭王金平時說過一句靠北名言：「如果不想做壞事，何必怕監聽？」就借用這句話奉還給他：「如果不想做中共的同路人，何必怕反滲透法？」此句無聲勝有聲，馬可以閉嘴去啖鹿茸了。

郭台銘可能不鳥國台辦，但他說要帶年輕人包圍立法院，卻忘了反滲透法旨在力保台灣內部能維持現狀，進而拒絕一國兩制，這和年輕人「下架吳斯懷」的決心是一體兩面；任何人上街反對此法，豈非和年輕人為敵？郭董欲再造反服貿的二○一九年版之太陽花學運，勇氣可嘉，但屆時若被為數更眾的年輕人反包圍，也不是不可能。

至於宋楚瑜，在新華社專訪他，談及習近平提出一國兩制的台灣方案，倡議兩岸各政黨進行民主協商時，宋表示「非常贊同」，立場既已昭然，宋抵制此法可謂其來有自，令人完全「理解」，請繼續一以貫之，萬勿放棄，國台辦必會稱許。

王金平則主張由新國會決定，但這形同叫民進黨棄械投降，因為新國會很有可能各黨不過半，一旦如此，親中舔共的統派立委必全力阻撓，此法將永不見天日，國家痛失反滲透的武器，將如空手搏獸，命送虎口。

民進黨眼下仍擁席次過半，一鼓作氣，長治久安可保；自貽伊戚，後悔莫及。

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