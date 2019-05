社論》我的國家名叫台灣

在台灣邁向正常國家社會之路,正名是許多國人長年努力的目標。就此而言,我國駐美國的外交機構「北美事務協調委員會」(Coordination Council for North American Affairs, CCNAA)更名為「台灣美國事務委員會」(Taiwan Council for US Affairs, TCUSA),不僅是台美兩國友好關係的具體展現,也是我國向國際社會正名的一件大事。正因如此,關切台灣的有識之士讚嘆:「台灣,等了四十年!」相形之下,中國官方媒體《環球時報》低調處理之餘,還酸溜溜地說,「綠營拿駐美機構改名炒作」。

一九七九年,美台兩國斷交,美國依據《台灣關係法》成立「美國在台協會」(America Institute in Taiwan, AIT),做為執行台灣事務的代表機構。同一年,我國也設立「北美事務協調委員會」,是AIT的對等機構。在逐步被國際社會孤立的時代,我國不但正式邦交遭打壓,連以台灣之名參與活動都被限縮。

駐美機構正名,是美國對我國親善的具體表現。川普總統一上任就與我國蔡英文總統通電話,他的智囊親信群聚對台灣友好之士;川普政府不但重視台灣,還願以實際行動增進兩國關係,堪稱自雷根以來最支持台灣的總統。行政部門之外,美國國會長期幫助我國,從早年義助台灣人民對抗威權、爭取民主,兩國斷交後的周全立法、維護台灣福祉安全,到近年助成軍售、鬆綁交流、聲援台灣;一貫不變的力挺,最讓台灣人民感心。

政府之外,美國各界還有許多道義之士與台灣站同一邊。法學教授孔傑榮(Jerome Cohen)上月就強調,台灣駐美機構應更改名稱,要以台灣為名,並鬆綁台灣政府高層訪美限制,別太顧慮北京反彈。一如三十年前天安門廣場屠殺事件激發美國社會從人權、反共的角度反對中國,如今中國野心崛起,威脅美國、霸凌民主台灣,同樣有許多正義之士看不下去。同時,美國台僑是一群多年關愛故鄉的社群,從早年遊說美國政界至今,包括如台灣人公共事務會(FAPA)等組織或個人,出錢出力,即使被列入黑名單,回不了家鄉,仍義無反顧。曾積極參與在美遊說的台派大老吳澧培強調,台灣駐美機構正名是「好幾代以來努力的結果」,所言極為中肯。

駐美機構正名,是繼兩年多前我與日本雙方機構正名,從「亞東關係協會」、「交流協會」的外人莫名其意,改為「台灣日本關係協會」、「日本台灣交流協會」的名正言順,實為台灣外交工作和國家正名的大事。這等大事的實現,凸顯了如今日本安倍首相與美國川普總統,都是對台灣甚為友善的主政者,故能突破三、四十年來,雙邊關係的障礙,期冀在名正言順的有利環境中再上一層樓。就此而言,我國至今禁止日本「核災食品」進口,十幾年來未能合理處理美豬問題,不啻蹉跎時日,浪費實質增進日美關係良機,自陷外交孤立與經貿邊緣化困境。

必須強調,日美在民進黨執政期間為台灣正名,絕非時機上的巧合。長年以來,曾經執政的中國國民黨,黨如其名,一直抗拒以台灣為名。一九六○年代,我國曾以「福爾摩沙」、「台灣」為名參加奧運;「飛躍的羚羊」紀政三度競逐奧運,代表的國家都叫「台灣」。但在奧會採「奧會模式」過程,國民黨政府寧接受「中華台北」而拒斥「台灣」。同樣地,四十年前台美談判重建非官方關係,也因國民黨政府拒絕「台灣」,寧用莫名其妙的「北美事務協調委員會」。如今,這個政黨還在以習近平已悍拒的「一中各表」招搖,拿虛假的「九二共識」哄騙社會;台灣人民若再選擇這一長期與「台灣」站對立面的政黨,後果可想而知。

就在對外正名之際,成立三十年的政大選研中心研究員鄭夙芬近日公布研究顯示,台灣的認同已進入「國家認同」階段,即使民眾承認台灣與中國的文化連繫,但在政治上已認同台灣才是自己的國家;把「台灣人」界定為「我群」,視中國人為不同國的「他群」。

以台灣之名,走向國際,邁步正常國家社會之路,雖有野心中國全力打壓,但外有日美民主大國支持,內有民心認同的堅實基礎,我們自當奮勇向前,大聲昭告世人:我的國家名叫台灣。

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法