社論》我的國家名叫台灣

在台灣邁向正常國家社會之路，正名是許多國人長年努力的目標。就此而言，我國駐美國的外交機構「北美事務協調委員會」（Coordination Council for North American Affairs, CCNAA）更名為「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for US Affairs, TCUSA），不僅是台美兩國友好關係的具體展現，也是我國向國際社會正名的一件大事。正因如此，關切台灣的有識之士讚嘆：「台灣，等了四十年！」相形之下，中國官方媒體《環球時報》低調處理之餘，還酸溜溜地說，「綠營拿駐美機構改名炒作」。

一九七九年，美台兩國斷交，美國依據《台灣關係法》成立「美國在台協會」（America Institute in Taiwan, AIT），做為執行台灣事務的代表機構。同一年，我國也設立「北美事務協調委員會」，是AIT的對等機構。在逐步被國際社會孤立的時代，我國不但正式邦交遭打壓，連以台灣之名參與活動都被限縮。

駐美機構正名，是美國對我國親善的具體表現。川普總統一上任就與我國蔡英文總統通電話，他的智囊親信群聚對台灣友好之士；川普政府不但重視台灣，還願以實際行動增進兩國關係，堪稱自雷根以來最支持台灣的總統。行政部門之外，美國國會長期幫助我國，從早年義助台灣人民對抗威權、爭取民主，兩國斷交後的周全立法、維護台灣福祉安全，到近年助成軍售、鬆綁交流、聲援台灣；一貫不變的力挺，最讓台灣人民感心。

政府之外，美國各界還有許多道義之士與台灣站同一邊。法學教授孔傑榮（Jerome Cohen）上月就強調，台灣駐美機構應更改名稱，要以台灣為名，並鬆綁台灣政府高層訪美限制，別太顧慮北京反彈。一如三十年前天安門廣場屠殺事件激發美國社會從人權、反共的角度反對中國，如今中國野心崛起，威脅美國、霸凌民主台灣，同樣有許多正義之士看不下去。同時，美國台僑是一群多年關愛故鄉的社群，從早年遊說美國政界至今，包括如台灣人公共事務會（FAPA）等組織或個人，出錢出力，即使被列入黑名單，回不了家鄉，仍義無反顧。曾積極參與在美遊說的台派大老吳澧培強調，台灣駐美機構正名是「好幾代以來努力的結果」，所言極為中肯。

駐美機構正名，是繼兩年多前我與日本雙方機構正名，從「亞東關係協會」、「交流協會」的外人莫名其意，改為「台灣日本關係協會」、「日本台灣交流協會」的名正言順，實為台灣外交工作和國家正名的大事。這等大事的實現，凸顯了如今日本安倍首相與美國川普總統，都是對台灣甚為友善的主政者，故能突破三、四十年來，雙邊關係的障礙，期冀在名正言順的有利環境中再上一層樓。就此而言，我國至今禁止日本「核災食品」進口，十幾年來未能合理處理美豬問題，不啻蹉跎時日，浪費實質增進日美關係良機，自陷外交孤立與經貿邊緣化困境。

必須強調，日美在民進黨執政期間為台灣正名，絕非時機上的巧合。長年以來，曾經執政的中國國民黨，黨如其名，一直抗拒以台灣為名。一九六○年代，我國曾以「福爾摩沙」、「台灣」為名參加奧運；「飛躍的羚羊」紀政三度競逐奧運，代表的國家都叫「台灣」。但在奧會採「奧會模式」過程，國民黨政府寧接受「中華台北」而拒斥「台灣」。同樣地，四十年前台美談判重建非官方關係，也因國民黨政府拒絕「台灣」，寧用莫名其妙的「北美事務協調委員會」。如今，這個政黨還在以習近平已悍拒的「一中各表」招搖，拿虛假的「九二共識」哄騙社會；台灣人民若再選擇這一長期與「台灣」站對立面的政黨，後果可想而知。

就在對外正名之際，成立三十年的政大選研中心研究員鄭夙芬近日公布研究顯示，台灣的認同已進入「國家認同」階段，即使民眾承認台灣與中國的文化連繫，但在政治上已認同台灣才是自己的國家；把「台灣人」界定為「我群」，視中國人為不同國的「他群」。

以台灣之名，走向國際，邁步正常國家社會之路，雖有野心中國全力打壓，但外有日美民主大國支持，內有民心認同的堅實基礎，我們自當奮勇向前，大聲昭告世人：我的國家名叫台灣。

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