社論》建構以台灣為主體的歷史和史觀

一九一九年發生於中國的五四運動，上週滿一百年。五四有如台灣近年的太陽花，是以青年學生為主的運動；參與者關心國是，批判傳統文化，倡議「德先生」（民主）與「賽先生」（科學）。百年之後，各方紀念與評斷五四，仍不免各自解讀。在中國，習近平強調「愛國主義」，不提至今仍欠缺的民主自由；在台灣，有人把如今的民主自由，指為五四所播下的種子。

解讀歷史事件各取所需，或許局部有理，但畢竟不是通盤完整的論述，更常以偏概全，失諸偏頗，甚至抹殺更多或更大的事實。習近平的「愛國主義」為政治服務，居心昭然若揭；把台灣民主歸功於五四，同樣也有很大的問題。

台灣如今的民主自由，有其根源，也有近因。以時間來說，五四發生在中國，台灣是日本帝國的一部分，處於明治維新之後的大正時代，比中國先進很多。當時西風東漸，台灣不僅文化藝術思潮受「大正浪漫」影響，政治社會運動也因民族自決原則及「大正民主」而勃興，一個文明現代的公民社會已在成形。

戰後台灣受盡二二八、白色恐怖及專制統治摧殘，民主自由的最終逐步實現，要歸功於前仆後繼、犧牲奮鬥的仁人志士及廣大人民，包括曾受五四影響的自由主義知識份子。其間，以美國為主的先進國家，從外部提供關鍵助力，也功不可沒。

把民主自由的進展主要歸功於五四，出自對台灣歷史的輕忽，偏於從中國的立場或史觀論事，不能站在這塊土地與人民的角度平實看待。五四對當時的台灣社會賢達，容或有一定的刺激，但台灣的有識之士早已從國際潮流趨勢著眼，推展本土改革與運動，激發力量並非由五四而來，其基礎、進程、範圍，也非現代中國所能相比擬。

從五四影響的解讀，可看出社會上對歷史文化的理解，仍相當欠缺以台灣為主體的自信及必要建構。正因如此，一部由台灣史學者張炎憲生前所規劃主導的《典藏臺灣史》日前出版，以及民間團體為此所推動對台灣大歷史的主體論述與認識，就更值得重視。

全書七冊有別以往，打破「台灣固無史也」的前人說法，也超越了「台灣人四百年史」的漢人史觀。有如近年國際學界從考古人類學、語言學及基因等研究，都顯示台灣是六千年前南島語族向南太平洋和印度洋擴散的發源地，或「祖居地」之一。紐西蘭的毛利族人去夏來台灣尋根，就是國際間南島語族「出自台灣（Out of Taiwan）」之說的最佳例證。本書除了專冊探究原住民史，還進一步強調，從考古學來說，台灣至少已有三至五萬年的史前人類活動史。幾年前，有人宣稱「台灣沒有台灣人」，如此對台灣人民和歷史無知之輩，這是最應研讀的開眼好書。

台灣需要建構以自己為主體的歷史，其例不勝枚舉。在金融界，今年是華南銀行百年慶，它成立於一九一九年，明載於官網。但同樣是官網，台灣第一家銀行台灣銀行卻自稱「成立於民國三十五年」；人們只要從台銀總行的文藝復興式古典建築，不必是歷史學者，也可以看出台銀這一「成立沿革」只說出部分事實。事實上，成立於一八九九年的台銀，遠在台灣與中國「一邊一國」的年代，它就已於廣州、上海設有分行。台銀如此記載，把一百二十年行史自我閹割將近五十年，令人匪夷所思。

對過去所發生的事欠缺記憶及回顧檢討，政治方面就更嚴重，網際網路時代尤然。過去數月，政壇出現「韓流」，把當事人拱上市長寶座，如今席不暇暖，政媒粉絲又要他選總統。怪異的是，市長上台四個多月，治績未顯，政見已跳票連連，粉絲卻狂熱不減。國際間，社交媒體因同溫層群聚，導致謊言、偏見、仇恨、分裂社會、侵蝕共同目標，選出民粹政治領袖，屢見不鮮。必須強調，面對亟欲併吞的惡鄰，網路一頭熱若選出不適任的領導人，民主台灣會有致命的危機。

主體性的歷史建構不足，台灣社會的共同記憶模糊，認同混淆不清，對未來的希望與想像分歧，現今走入歧途的民主也難以堅定的價值與信念共同面對。這是逐漸進入大選熱季，各方人馬追求「凍蒜」之時，國人不容輕忽的重要課題。

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