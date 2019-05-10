社論》台灣長期落後全球經濟成長率的警訊

台灣經濟鬼混了二十年，這是出諸藍營一位市長之口，由於話說得很重掀起千層雪。對於這說法，財訊董事長謝金河反駁說：「台灣沒有鬼混，是辛苦調整了二十年。」

但台灣經濟鬼混了二十年似乎也沒有錯。重要的是，要抓出其元凶。一般衡量施政成績最被重視的莫過於經濟成長率。經濟成長率雖絕非經建的唯一目標，但「經濟不成長其他即免談」又是事實。

過去二十年（二○○○—二○一九）台灣分別由扁、馬、蔡三位總統所治理，之前十二年（一九八八—一九九九）由李登輝總統掌權，若把李時代也放進去，過去三十一年李、扁、馬、蔡四位總統的年平均成長率，各為李總統十二年平均成長率為六．九二％、扁總統八年平均四．八六％、馬總統八年二．八二％、蔡總統三年平均為二．四一％。這三十一年的統計，明顯告知我們，台灣經濟成長率在這過去二十年有逐年下墜趨勢。

一個努力上進的國家，其經濟成長，經一段嘗試錯誤之後都會享受到一段高成長的時代，但經一段高成長後，因資源、人力必然有限，會自動制約，其經濟成長逐年向下修正至已開發國家低成長的境界，所以台灣由高成長之年十％向下調整是必然的，不過其調整有其紅線。這一紅線就是若一國的經濟成長率，低於全球經濟成長率，應視為危機，等於或略高於全球經濟成長率是一個已開發國家的正常狀態。

所以我們可以將李、扁、馬、蔡四位總統治理下的經濟成長再與全球經濟成長做一比較。全球經濟成長在台灣四位總統期間的平均成長率為：李總統時代全球是二．九一％，台灣是六．九二％，我國高於全球經濟成長四．○一％。扁政府時代全球是三．五一％，台灣為四．八六％，仍然高於全球，但台灣領先全球幅度縮小為一．三五％。馬政府時代全球成長是二．三一％，我國成長率二．八三％已下墜至全球平均水準，僅領先○．五二％。必須注意的是這是八年平均數，實際上我國經濟成長率低於全球平均經濟成長率早在二○一二年馬政府第二任時就已成為常態，馬政府後四年對中國全面開放，以為可以提高經濟成長，但結果經濟成長率各為二．○六％、二．二○％、四．○二％、○．八一％，除二○一四年外均低於國際平均成長率，二○一五年甚至降至○．八一％。蔡政府過去兩年的台灣經濟成長率二○一七年為三．○八％，去年為二．六三％，仍低於國際平均。

何以致此，病魔藏在哪裡？經二十年的嘗試與實踐已明顯的告訴了我們，小經濟體與大經濟體之結合，小經濟體必會被大經濟體所磁吸而終歸沒落。廠商西進就是因大經濟體之磁吸，但這些叫喊「鬼混二十年」的政客學者基於意識形態，對台灣經濟在過去二十年受中國之磁吸慘狀一切不談，死不承認，還美化中國「以經促統」政策，透過優勢的媒體鼓吹洗腦台灣人民灌輸「改善兩岸關係台灣經濟才會好」的歪理。藍營如此是基於「中華民族」的意識形態，問題是綠營的從政人員也有不少與藍營持相同看法的人，這些人是「錢可以使鬼推磨」的產物，是當今綠營政壇最大的危機。

二○○五年美、中經濟安全審查委員會提交國會一份有關「中國高科技發展」的研究報告，該報告陳述至二○○四年中國接納了外國直接投資五六二○億美元，其中的一半即二八一○億美元來自台灣。這一份由Ernest H. Preeg撰寫的報告已在二○○四年提出警告，台灣投資中國異乎正常，可是完全引不起台灣當局的正視或警惕。十五年過去了，台灣對中國之投資熱依然猖狂。韓國之人口、土地均約為台灣之兩倍，但韓國對中投資去年一年為四十七．六億美元，台灣對中投資去年為八十五億美元，幾達一倍之多，顯然台灣廠商對中國之過大投資，即中國對台之磁吸是台灣經濟鬼混二十年的罪魁禍首，也是台灣經濟二○○○年前跑在韓國之前，為何會被迎頭趕上之主因。

「台商投資中國，經濟融合」就是中國「以經促統」不可分割的一環，但政府民間無法認清敵我，在貪婪利慾之勾引下，過去二十年政府施政均以「台商利益」為中心，拉下了台灣的經濟成長能量造成青年人長期面對廿二Ｋ低薪的凌虐。

政府應以全民利益為思考中心，捍衛台灣，建構永續發展的台灣。

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