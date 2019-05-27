鏗鏘集》台灣，等了四十年！

美國撤銷承認「中華民國」，轉眼四十年過去，處理美台「非官方關係」的機構名稱，從無主的「北美事務協調委員會」，總算正名到「台灣美國事務委員會」！

美台關係近年不斷提升，但名副其實用「台灣」旗號，可能讓台灣人民超有感。蔡英文政府接地氣，美國政府也接地氣，台灣就是台灣！

台灣的「誤名化」，早期有國民黨的誤事，後期有美國的怕事，但正名台灣顯然只有民進黨執政才可能。

美台談判重建非官方關係時，美方代表蘇利文表明，因為雙方要建立非官方關係，因此，不能用「中國」、「中華民國」，簡稱ＲＯＣ或「中美」，也不能用「代表團」、「委員會」或「辦事處」。

美方排除的名稱，並沒有「台灣」，但國民黨政府拒用台灣，寧可用電話黃頁不知如何歸類的「北美事務協調委員會ＣＣＮＡＡ」。不用「台灣」的責任，顯然在國民黨當局。一九九四年，雙方同意，駐美單位改名「台北經濟文化代表處」：外交部堅持不用「台灣」。

到民進黨第一次執政，想正名「台灣」，卻淪到美國國務院龜毛，不肯同意。

在國際法上，台灣不屬中國，美國也未承認台灣屬中國一部分。台灣民主化之後，美國理應及時改變政策，與台灣關係正常化，這次正名可視為正常化的一步；總部正名後，分支機構也應順理成章正名。

故美國在台協會理事主席白樂崎曾強調，美台關係只能以逐步修補的方式，走向正常化。現在美國修補的步伐加速，對台軍售常態化，高層互訪提升，與盟國協同密集巡邏台海，並協助台灣穩固邦交及參與國際組織。

四十年，台灣駐美機構總算接近了「是什麼就叫什麼」，受人尊重的目標！

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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