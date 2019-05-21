社論》從文化、教育對抗紅色滲透

香港前銅鑼灣書店店長林榮基接受本報專訪（刊十九日A13〈文化週報〉），語重心長地奉勸台灣，積極從文化、教育的基礎轉變，對抗中國的紅色滲透。他強調：「台灣為什麼無法抗拒紅色滲透？因為，台灣圖書館裡的文史哲書籍超過九成，都是用認同中國儒家文化觀點立論，早在中國滲透或掌握台灣媒體之前，大多數台灣人早都認同了中國文化。」從而，改變文化與教育最有效的做法，就是多讀書。

到台灣的公立圖書館走一趟，就可發現從事文化事業的林榮基觀察入微，所言不虛。以歷史藏書為例，從通史、斷代史、文化史、外交史、地方志等等，中國史籍汗牛充棟，台灣史竟列於亞洲史項下，與日本、韓國、印度等各國並列；這是以認同中國為中心的圖書分類和收藏。文學類亦然，中國文學有總論、總集、別集、地方文學，台灣文學卻被放在東方文學類，與亞洲各國文學並列。至於哲學類，「去台灣化」的現象最嚴重，有中國哲學、東方哲學大項，中國哲學還分門別類，台灣哲學卻付之闕如，只在中國哲學項下的「現代哲學」，勉強出現介紹台灣第一位思想家李春生等少數與台灣有關的著作。

台灣人應該要問：為什麼在台灣這一土地上，圖書館的文史哲圖書分類收藏不以台灣為主體或根本，反而被視同外國處理，甚至全遭抹殺？這一現象所凸顯的問題是：從圖書館的藏書和分類看，台灣究竟是我們自己的國家，還是異國他鄉？台灣不是正常的國家社會，需要轉型正義，這實在是一個活生生的例子。

林榮基對此特別有感，無疑是出自他在香港的親身經歷。他經營的銅鑼灣書店，以買賣文史哲及中國禁書聞名，讓他對中國有深入的觀察和認知。二○一五年秋天，他在進入中國深圳時「被失蹤」，遭當局以「涉嫌非法經營罪」拘禁；其間曾在電視前公開「被認罪」，事經數千港人上街聲援，八個月後返港。上月以港府將修改《逃犯條例》，唯恐遭引渡中國，流亡台灣。

據林榮基觀察，中國的歷代政權到今天都沒能走出封建專制，香港被中國統治後，淪為民主與人權俱無。相形之下，台灣有一些人高喊「兩岸一家親」，享受民主自由卻期待有朝一日與專制獨裁的中國統一，這不是簡單的利益問題，而是思想問題；他們被指是出賣台灣的台奸國賊也不在乎，因為他們在文化上認同中國。領教過中國的專制獨裁，林榮基強調獨立才能顯現自由，他因此支持台灣、香港、新疆、西藏、內蒙獨立，也呼籲台灣從教育、文化的基礎轉變，對抗紅色滲透。

面對紅色滲透全面進行，台灣卻有如不設防的國度，其嚴重的程度，已近匪夷所思。圖書館的認同錯亂，把中國當主體，把台灣列為外國，並非特例。法律上，中國既非「外國」，也非「敵國」，卻與台灣「同一國」。街頭上，五星旗台北到處跑、一○一大樓前最囂張，中國國歌也大聲播，當局束手無策，因為那是「言論自由」。國際運動賽事，台灣自稱「中華隊」，包括日本友人很多人要求正名「台灣」，卻連以本土自稱的蔡英文政府也不支持。媒體上，我們有一鄰國叫「中共」，別名「大陸」，它的人民是「大陸人」；好像是地球只此一地有大陸，歐美亞別無分號。政治上就更離譜：中國明明已悍拒「一中各表」，包括要選總統的政客政黨，去中國也對「中華民國」噤口，卻還以「九二共識」哄騙台灣人接受。

一切認同都須從文化、教育扎根，改變思想才能讓國家認同正常化；認同台灣這一土地及人民，才可能抗拒紅色滲透，進而造就正常國家社會。林榮基從文化與教育提醒台灣，堪稱苦口婆心。

歷史上，台灣至少在五萬年前就有人類活動史，六千年前是南島語族向南太平洋及印度洋擴散的發源地或「祖居地」之一；「台灣固無史也」、「台灣人四百年史」都是狹隘的漢人史觀。文化上，南島、荷蘭、西班牙、鄭氏、大清、日本、中國到新近東南亞諸國，都是台灣文化的構成元素，也是台灣文化的一部分。如今有人反而把台灣當成這些文化的一部分，那是自我作踐與自我窄化。面對紅色滲透，台灣人應具有這樣的認識與自信。

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