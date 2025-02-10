晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》大罷免檢視最新民意

2025/02/10 13:00

◎ 許惠峰

近來部分藍委對於行政院長提出覆議一事，認為若覆議再次失敗，表示其提請覆議並無民意基礎，應該下臺云云，此種言論顯然誤導事實，並欠缺民主精神，理由如下：

眾所皆知，藍白立委忽視民意，不僅通過違法亂政之惡法，且惡意刪除總預算，不顧國家發展及民生需求，此種行徑在本屆立委選舉時，一般人民並無法事先預知如此離譜之行徑，藍白立委以現行國會多數就當然認為所有作為具有民意基礎，顯然刻意曲解「代議政治」的本質乃間接民主，立法委員所通過的法案或預算案，並非直接獲得人民的授權，如何能自認當選後的立法行為皆獲得多數人民的認同？

行政院已將選罷法覆議案送至立法院，國民黨卻批評行政院「惡意覆議」，強調選罷法合理修正。（資料照）行政院已將選罷法覆議案送至立法院，國民黨卻批評行政院「惡意覆議」，強調選罷法合理修正。（資料照）

因此，根本之道就是讓人民有展現最新民意之機會，既然藍白立委心虛而不敢提出對於行政院長的不信任案，並藉由國會全面改選展現最新民意，透過罷免制度恰巧可以檢視最新民意，藍白立委若真有自信現在仍具有國會多數民意，應該樂觀其成，而非修法提高罷免條件，「惡僕欺主」剝奪人民的罷免權

此次刪除總預算一事，影響各方面人民的權益，激發各公民團體展開一連串的罷免行動，執政的民進黨雖然有「當家不鬧事」的認知，並盡量避免介入公民團體自主的罷免行為。然而，執政者代表行政權，不僅要依法行政，而且要推出福國利民之政策，今總預算遭刪而無法確實落實各項政策，本應基於維護國家利益而堅定捍衛行政權的有效運作，提出覆議固然乃憲法上賦予之基本權利。

全臺大罷免行動，等於國會局部改選，全民都應努力連署爭取罷免投票的機會，終結本屆藍白立委就任後一切的違法亂紀作為。（記者羅沛德攝）全臺大罷免行動，等於國會局部改選，全民都應努力連署爭取罷免投票的機會，終結本屆藍白立委就任後一切的違法亂紀作為。（記者羅沛德攝）

然此一行動，依過往經驗，顯然不足以遏止藍白立委的惡劣行為，行政權固應保持中立，然身為執政的民進黨，應該鼓勵各階層民意代表，積極地與公民團體合作，協助通過罷免門檻，使人民有表現最新民意的機會，才能解決藍白立委自稱代表多數民意，行政權與立法權僵持不下的困境。

全臺大罷免行動，等於國會局部改選，不應由公民團體獨自奮戰，全民都應努力連署爭取罷免投票的機會，透過重新選取以檢視臺灣社會最新民意，終結本屆藍白立委就任後一切的違法亂紀作為，才能穩定國會結構，讓臺灣永續健全的發展

（作者為中信金融管理學院財經法律系教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書