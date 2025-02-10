自由開講》大罷免檢視最新民意

◎ 許惠峰

近來部分藍委對於行政院長提出覆議一事，認為若覆議再次失敗，表示其提請覆議並無民意基礎，應該下臺云云，此種言論顯然誤導事實，並欠缺民主精神，理由如下：

眾所皆知，藍白立委忽視民意，不僅通過違法亂政之惡法，且惡意刪除總預算，不顧國家發展及民生需求，此種行徑在本屆立委選舉時，一般人民並無法事先預知如此離譜之行徑，藍白立委以現行國會多數就當然認為所有作為具有民意基礎，顯然刻意曲解「代議政治」的本質乃間接民主，立法委員所通過的法案或預算案，並非直接獲得人民的授權，如何能自認當選後的立法行為皆獲得多數人民的認同？



行政院已將選罷法覆議案送至立法院，國民黨卻批評行政院「惡意覆議」，強調選罷法合理修正。（資料照）

因此，根本之道就是讓人民有展現最新民意之機會，既然藍白立委心虛而不敢提出對於行政院長的不信任案，並藉由國會全面改選展現最新民意，透過罷免制度恰巧可以檢視最新民意，藍白立委若真有自信現在仍具有國會多數民意，應該樂觀其成，而非修法提高罷免條件，「惡僕欺主」剝奪人民的罷免權。

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此次刪除總預算一事，影響各方面人民的權益，激發各公民團體展開一連串的罷免行動，執政的民進黨雖然有「當家不鬧事」的認知，並盡量避免介入公民團體自主的罷免行為。然而，執政者代表行政權，不僅要依法行政，而且要推出福國利民之政策，今總預算遭刪而無法確實落實各項政策，本應基於維護國家利益而堅定捍衛行政權的有效運作，提出覆議固然乃憲法上賦予之基本權利。

全臺大罷免行動，等於國會局部改選，全民都應努力連署爭取罷免投票的機會，終結本屆藍白立委就任後一切的違法亂紀作為。（記者羅沛德攝）

然此一行動，依過往經驗，顯然不足以遏止藍白立委的惡劣行為，行政權固應保持中立，然身為執政的民進黨，應該鼓勵各階層民意代表，積極地與公民團體合作，協助通過罷免門檻，使人民有表現最新民意的機會，才能解決藍白立委自稱代表多數民意，行政權與立法權僵持不下的困境。

全臺大罷免行動，等於國會局部改選，不應由公民團體獨自奮戰，全民都應努力連署爭取罷免投票的機會，透過重新選取以檢視臺灣社會最新民意，終結本屆藍白立委就任後一切的違法亂紀作為，才能穩定國會結構，讓臺灣永續健全的發展。

（作者為中信金融管理學院財經法律系教授）

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