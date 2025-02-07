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名家分享~顏擇雅》川馬刮颱風 台灣公民仍有力量守護憲政

馬斯克把USAid（美國國際開發總署）說關就關，跟台灣的行政院聯合服務中心恐停擺一樣，都是三權分立受到挑戰的結果。差別在於美國是行政部門濫權，台灣是立法部門。
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名家分享

2025/02/07 15:00

◎ 顏擇雅

馬斯克把USAid（美國國際開發總署）說關就關，跟台灣的行政院聯合服務中心恐停擺一樣，都是三權分立受到挑戰的結果。差別在於美國是行政部門濫權，台灣是立法部門

馬斯克把USAid（美國國際開發總署）說關就關，美國的行政部門濫權，與台灣的立法部門毀憲亂政濫刪預算一樣，都是三權分立受到挑戰的結果。圖為日前群眾在USAid大樓前抗議。（路透）馬斯克把USAid（美國國際開發總署）說關就關，美國的行政部門濫權，與台灣的立法部門毀憲亂政濫刪預算一樣，都是三權分立受到挑戰的結果。圖為日前群眾在USAid大樓前抗議。（路透）

另外，美國USAid事件看來是會害死人的，只不過死的會是非洲人（蘇丹、剛果民主共和國），台灣目前看來只是造成民眾不便，政府空轉，業務停擺，委外人員失業，GDP下滑。

還有一點台灣比美國幸運，就是美國那邊只能尋求司法救濟，曠日費時台灣走罷免路線至少會比較快，也一勞永逸。不必擔心總預算亂象明年再來一次。

美國呢？川馬政體雷厲風行的幾項措施，當然支持者一片叫好，但反挫也會很大。尤其巴勒斯坦在美國是最能引起群情激憤的外交議題。我預測2026民主黨要重新拿下國會應該不難。屆時，川普勢必要第三次被彈劾。重點是，只要華府又重演彈劾大戲，其他立法工作差不多又要停擺了。何況彈劾可能又不會過。

台灣公民現在是有力量保護憲政的，支持大罷免，不讓總預算亂象明年再來一次。（記者塗建榮攝）台灣公民現在是有力量保護憲政的，支持大罷免，不讓總預算亂象明年再來一次。（記者塗建榮攝）

也就是說，我不認為台灣會沒完沒了，但美國會台灣公民現在是有力量保護憲政的美國公民此時除了悲憤，憂慮，在下次投票前真的不能做什麼。

所以我就是繼續支持大罷免。並期許天佑美國。

（作者為雅言文化創辦人）

本文經授權轉載自顏擇雅臉書

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