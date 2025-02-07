黑暗流浪者》大罷免不是藍綠對決 是台灣人挺身對抗中共代理人

大罷免絕不是藍綠對決，而是台灣人挺身而出對抗中國在台代理人的統戰手段。參與連署的不是只有民進黨支持者跟台派，還包括被藍白的行徑徹底激怒的各界人士，甚至連堅定反共的正藍軍都挺身而出參與罷免，這種民怨沸騰的態勢絕對不是試圖把這件事操縱成藍綠對決就能改變。

◎黑暗流浪者

罷免第一階段的連署份數跟送件情形，顯然讓藍白非常害怕自己真的會被罷免，這幾天開始用各種手段，試圖阻擋這股民意狂潮。

全台罷團日前遞交第一階段的罷免連署份數跟送件情形。（資料照）

藍白先是以公開喊話的方式操縱輿論，由黃國昌擔任先鋒「越級打怪」，直接跳過民進黨立法院黨團，將矛頭指向賴清德，要求他限期表態。朱立倫更是頻頻把大罷免定位成民主保衛戰跟國民黨保衛戰，試圖操作成傳統的藍綠對決，以催出藍營鐵票來「護黨」。

請繼續往下閱讀...

藍白先是以公開喊話的方式操縱輿論，由黃國昌擔任先鋒「越級打怪」。（資料照）

接下來藍白又開始裝乖，傳出朱立倫下令下個會期優先推動民生法案，並喊話綠營，讓政策回歸民生考量，勿再操作罷免。又向傅崐萁請命，要黨團幹部們發言謹慎，新會期也別再推動高度政治性法案，以免繼續刺激罷免團體和選民。

與此同時，各藍營執政的縣市也全面動員，用各種手段阻撓罷免連署的進行，從拒絕連署站設置的申請到派人關切罷免團體等奧步無所不為，甚至連警方跟監的消息都出現了。

尤有甚者，國民黨還展開報復性罷免，針對黃捷、吳沛憶、吳思瑤等民進黨立委發起連署，黃國昌甚至還揚言要藍白聯手罷免宜蘭立委陳俊宇。

國民黨青年軍組成「罷吳四騎士」，至中選會送件罷免吳沛憶。（「憶事吳成」團隊提供）

藍白這麼多動作，就是打算以軟硬兼施的方式，盡可能降低第二階段連署的成案數。只要成案數在可以接受的範圍內，他們就可以集中資源在成案的選區中反制，將傷害控制到最小，以保住藍白過半的態勢。

藍白當然不可能從此痛改前非，他們只不過是在利用台灣人容易心軟、怕麻煩又健忘的心理而已。一但罷免熱潮開始降溫，未能成功翻轉立法院的席次，藍白就會故態復萌了。我們絕不能被藍白的虛情假意所騙，一定要堅持罷到底，而且罷掉越多席越好。

而且藍白不知到底是錯估了情勢，還是不願意認清事實，或是知道大罷免的勢已經無法回頭，只能選擇繼續欺騙自己來維持士氣，又或者是基於基隆的反罷免經驗，試圖再用同一套招數反制。然而這次大罷免是由全台各地的公民團體發起，並不是民進黨或賴清德。

激起這股狂潮的不是別人，正是你們藍白自己。因為你們過去一年來完全無視正當立法程序，強行通過各種毀台法案，還擺明要癱瘓台灣的亂刪預算，所以大家對你們的行徑已經忍無可忍，準備要行使罷免權下架不適任的藍白立委了。

大罷免絕不是藍綠對決，而是台灣人挺身而出對抗中國在台代理人的統戰手段。（資料照）

大罷免絕不是藍綠對決，而是台灣人挺身而出對抗中國在台代理人的統戰手段。參與連署的不是只有民進黨支持者跟台派，還包括被藍白的行徑徹底激怒的各界人士，甚至連堅定反共的正藍軍都挺身而出參與罷免，這種民怨沸騰的態勢絕對不是試圖把這件事操縱成藍綠對決就能改變。

畢竟沒有人逼你們強行通過賣台法案，也沒有人逼你們亂刪預算，你們亂刪預算的程度已經嚴重到立法院到現在還無法將預算書彙整好送至行政院，藍白立委甚至不敢讓自己的名字出現在提案單上，可見他們有多心虛。這只是開始，未來有更多人受到影響之後，大罷免只會越來越勢不可擋，一切都是你們咎由自取。

過去一年來，藍白總是拿有六成民意來作為自己胡作非為的擋箭牌，動輒要民進黨尊重民意，現在人民就要讓你們知道，什麼叫做尊重民意！

（作者為時事評論者）

本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法