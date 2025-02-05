思想坦克》當民主被腐蝕，罷免就成為義務

為什麼我要讓一群學識經歷人品皆不如我，甚至與我相差甚遠的人制定法律管理我？若是他們在這些方面都大勝於我，理應制定令我服氣的法律，為什麼他們用蠻橫無理的手段，把法律修改成連國中生都知道無法運行的地步？

◎孟買春秋

去年大選後有件事一直困擾著我，雖然說這事存在已久，但過去一年令我困擾的機率幾乎是天天。

我沒有顯赫的學經歷但也自認資質在平庸以上：輔大英文系畢業後進入路透社，十多年後離開全職工作，重返校園在澳洲新南威爾斯大學讀了個國際關係碩士，之後一直擔任自由撰稿的工作，寫過一本賣得還不錯的書。

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出版不是每兩個人就有一個人有的經驗不過也只出版過一本，除此以外在台灣讀大學有外國碩士學位，在跨國大公司工作，是許多人都有的經驗，因此我應該是台灣的公約數，不是佼佼者而是數百數千萬之一。對我們每天生活的社會，我的感受、意見甚至困擾，相信和許多人一樣。

我的困擾是：為什麼我要讓一群學識經歷人品皆不如我，甚至與我相差甚遠的人制定法律管理我？若是他們在這些方面都大勝於我，理應制定令我服氣的法律，為什麼他們用蠻橫無理的手段，把法律修改成連國中生都知道無法運行的地步？

像我這樣一個平凡人，困在這兩種立法者之間憤怒與日俱增，想想似乎也是合理的吧？

毫無專業的立法者

從政為民服務與學歷沒有絕對關係，這是無庸置疑的。台灣立法院裡不乏在法律方面有專業的委員，這自然是和最好的情況。但是立法並非只有法律的考量，還有更多法律以外看不見的因素，因此國會也應該有長期在其他領域有研究、了解議題的立法委員，納稅人提供經費讓他們聘請專業研究助理，以補足他們在艱深的「立法」上的不足。

民眾黨籍的不分區立委麥玉珍。（資料照）

那日我看著民眾黨不分區立委麥玉珍在委員會中大呼小叫，因為她認為只要舉手就可以發言無須登記，被指正之後她破口大罵他人是哪棵蔥。這其實是件無傷大雅的小事，我卻忽然覺得萬分悲哀。

麥玉珍以越配身分擔任越語翻譯多年，除此以外並不見她對台灣這個第二故鄉的社會議題有任何關心了解，甚至大剌剌公開宣稱自己曾經違法把台灣火龍果分切包在行李帶回越南栽種。

現在這個胡說八道的人可以立法了，她可以以立法委員之姿斜戴著她的呢帽，風風光光頤指氣使。

猶記去年初的一則新聞，來自印尼加里曼丹的陳業芳來台時完全不會說中文，一切全靠自學如今不只語言聽說流利，甚至還考上台灣乙級就業服務技術士證照，目前正在嘉義縣政府協助移工事務。在我看來，不費吹灰之力忽然成為立委的麥玉珍，讓這些努力把台灣當成家的移民蒙羞。

然而一些在台灣土生土長的立委，又有什麼資格立法管理我？台中的區域立委羅廷瑋，甚至連在立法院當圍事小弟都要穿戴連身帽上衣，把自己當成羞於見人的罪犯不敢露面，以為這樣就不會被認出來舉手贊成惡法。

如此愚蠢且胸無點墨之人，正在制定我必須遵從的法律。

有學經歷的草包

因為自己無法做到，我向來很欽佩學術有成的人，更可能因為從小被社會影響而來的偏見，對律師、醫師等專業很是佩服。然而本屆立法院開議以來，數位擁有法學博士、醫學專業的立法委員，證明萬般皆下品唯有讀書高，所謂的「讀書人」受人尊敬的看法是完全錯誤的。

民眾黨立委黃國昌（左）、國民黨立委翁曉玲（右）。（資料照）

動不動就對著同事咆哮噴口水的黃國昌，發言讓人啼笑皆非的翁曉玲、陳昭姿，他們都有顯赫的名校學歷，也曾為人師表受人敬重。我在電視螢幕上看見他們無理又無禮的低俗所作所為，無法把作育英才或是名校和他們連在一起。因政治立場而起的爭執或是衝突完全可以理解，但我無法接受沒有辦法好好當一個講理的人。

立法委員在質詢時謾罵政府官員在台灣不是新聞，尤其是來自那些所謂草根性的民意代表，甚或是為了凸顯議題的作秀我都可以勉強接受，然而隨著教育程度普遍提高，一般人期待的社會絕對是益發富而有禮，而不是更加蠻橫粗俗。

因此當這樣的咆哮噴口水、胡說八道的行為來自有法學博士為人師表之人時，我幾乎要對教育或是民主制度感到絕望了。尤其更多的是有經驗的民意代表如傅崐萁、陳玉珍、葉元之、徐巧芯，他們已經從政多年，卻完全無視立法程序，靠著多數優勢不允許不同黨派的立委發言，拳打腳踢時的兇狠，一如街頭幹架的黑道份子。

無計可施之下罷免成為義務

政黨有不分區立委立意良好，因為可以推薦優秀的社會各方代表為民喉舌，闡述政黨的核心價值。然而這個制度需要有良知的政黨才能有效運行，否則只是淪為以合法掩飾非法的工具，讓那些破壞法制的人無須有民意基礎就可以肆意立法。

當我們對不適任不分區立委無計可施時，罷免不適任的區域立委就是義務。（資料照）

不分區立法委員不適任我們無計可施，如今他們甚至嘗試以改變選罷法拿走人民的政治權力，讓罷免民選立委難上加難，這是何等的目中無人，視選民為砧上之肉！

我的政治傾向很清楚，就是希望台灣與中國沒有任何主從的關係，彼此各自安好。我接受這不是每個人的立場，但想要合理安穩過生活，讓政府運行順暢的願望，應該與政治立場毫不相干，應該是每一個人的立場。

當我們對不適任不分區立委無計可施時，罷免不適任的區域立委就是義務，否則不僅僅是罷免，連選舉也被限制的那一天，指日可待。



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（作者在海外漂泊二十多年後，目前與同為路透社記者的英國丈夫，在八里左岸和普羅旺斯之間如候鳥般移居。希望兩人近半個世紀的國際新聞生涯，能提供些許真切看台灣的觀點。）

本文經授權轉載自【思想坦克】當民主被腐蝕，罷免就成為義務

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