自由開講》維吾爾難民求救信曝光：被送中後恐面臨酷刑與死亡

◎茜茜

中共長期以來在人權問題上惡名昭彰，尤其是對新疆維吾爾族的系統性迫害，被國際視為種族滅絕的明顯案例；從2014年開始的「再教育營」至今，不僅剝奪了無數無辜維吾爾族人的自由與生命，也嚴重挑戰國際社會對基本人權的堅守。

這棟建築位於中國新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿圖什市，據信為中國政府在新疆大量設立「再教育營」的地點之一。（法新社檔案照）

同時，中共在人權問題上的惡行不僅侷限於疆域內，還透過外交壓力與經濟手段輸出其專制影響力，意圖封殺國際批評聲浪；而在臺灣問題上，中共同樣持續施壓，試圖孤立臺灣於國際社會之外；面對中共的威脅與迫害，臺灣作為民主價值的堡壘，不僅應在國際倡議上扮演積極角色，也需藉由策略性反制行動來揭露中共的真面目。

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中共對維吾爾族迫害的深層原因與國際譴責

中共對新疆維吾爾族的迫害是其專制體制下的結構性問題，旨在以「反恐」與「去極端化」為名，徹底同化維吾爾文化，消除其族群認同；這些手段包括任意拘押、酷刑、強迫勞動，甚至進行種族滅絕式政策，如強迫節育與拆散家庭；國際社會多次譴責中共的這些行為，聯合國、歐盟與美國皆以制裁與外交手段對中共施壓，然中共不僅否認指控，還利用其經濟影響力拉攏其他國家，試圖掩蓋其人權劣跡；這種行徑不僅對國際人權秩序構成威脅，也暴露了其無視普世價值的本質。

維吾爾人境外受迫害案例與「送中」的危險性

維吾爾人逃離新疆迫害後，往往在其他國家仍面臨中共的威脅，泰國準備將43名維吾爾難民遣返回中國，成為國際社會的最新焦點，過往經驗顯示，被「送中」的維吾爾人常遭受酷刑、長期監禁甚至被迫害致死；這些案例突顯出，中共不僅在國內實施暴力統治，還試圖以外交壓力延續其境外控制力，泰國此舉無疑助長了中共的惡行，也讓國際社會必須重新審視相關國家是否成為中共人權迫害的幫兇，這進一步凸顯臺灣在倡導人權議題上能發揮的關鍵作用。

中國從2014年開始在新疆推出「再教育營」，同年有一批維吾爾人逃亡到泰國邊境被捕，當局近來正準備將其中43人遣返回中國。圖為2024年2月維吾爾人在泰國曼谷移民拘留中心的情況。（美聯社）

臺灣應如何反制中共的人權迫害

臺灣作為亞太地區的民主燈塔，在中共系統性迫害人權的情況下，可以採取多方面的反制策略；首先，臺灣應加強國際合作，與美國、歐洲及其他民主國家共同發聲，揭露中共人權惡行，並呼籲國際組織如聯合國針對相關議題進行調查；其次，臺灣可以擔任維吾爾人等受害群體的避風港，提供難民援助與庇護，展現人道精神；此外，臺灣還可以與海外維吾爾組織合作，共同推動中共人權紀錄的曝光與國際制裁行動，以削弱其國際形象。

從人權議題到臺灣的國際策略影響

中共在維吾爾人權議題上的劣行為臺灣提供了一個揭露其真面目的重要機會，臺灣可藉此凸顯中共的專制與殘暴，進一步證明其不配在國際舞臺上被視為負責任的角色；同時，臺灣可以強化自身的民主價值，透過推動人權議題提升國際能見度，進一步爭取與民主盟友的合作；在此基礎上，臺灣需強調其民主與自由的戰略價值，讓國際社會認識到支持臺灣不僅是道德責任，更是全球秩序穩定的重要保障。

結論

中共對維吾爾族的迫害是其專制體制的縮影，對臺灣同樣構成巨大威脅，臺灣應積極在國際社會揭露中共惡行，同時透過多邊合作與人道援助行動展現其民主價值；在全球民主力量的共同努力下，臺灣不僅能鞏固自身國際地位，亦能成為反制中共專制擴張的關鍵力量。

（作者為研究生）

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