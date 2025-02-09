自由開講》關於學測題：「概念框架」

◎ 林世奇

今年學測的國綜題，出現了一個詞「概念框架」。這四字好像一看就懂，又好像不太清楚實指為何，要讓考生準確把握它的語意，可能需要更清楚的說明。

目前的大考，可以給新概念，但不能當作「新知識」來考，只能當作閱讀材料。換句話說，你不能考一個我沒聽過的東西，問我那是什麼。但是你可以把那個東西在文章裡加以解釋，看我是不是看得懂。

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所以題目的設計很重要，文章中的說明要夠，足以讓考生以閱讀能力判斷。這一次的「概念框架」，給出來的訊息還算足夠，但有些引導並不是很完善。題目裡說「凡是理解、思考，都需要概念框架」，可見它其實是理解一件事情的起點或方式，也就是我們通過怎樣的架構去理解一件事情。有了這個，我們才能進一步說，這個理解或主張對不對、好不好，是在什麼意義下的對或好。

今年學測國綜題以「虯髯客傳」題組討論「概念框架」，有考生表示必須先理解討論內容後再提出個人看法，有相當難度。（記者方賓照攝）

至於「身分框架」，也是用來理解或判斷是非可否的一種框架。譬如說「出家人」是一種身分框架，這是因為出家人有不殺生、息滅貪嗔癡等相關要求，我們是在這個框架裡認識「出家人」。所以不符合這個框架，或稱之為花和尚。「終身伴侶」也是一種身分框架，這個框架裡面有歸屬、固定等意涵，所以紅拂再美，虯髯客也不能來搶奪。蒙古人以搶婚為習俗，認為這樣才能生出優秀的下一代，這就超出了漢人的理解框架。所以，所有的「概念框架」其實都和理解判斷有關。

回到題目。孫悟空強調正當防衛，唐僧認為不該傷人性命。這是因為他們沒有相同理解框架嗎？算是。但題目的敘述只呈現各說各話的樣態，讓人誤以為互相理解好像永不可能。如題，「若不試著接近對方的框架，就無法消除隔閡。」題目中或可給出更多訊息，說明兩者的框架如何架接。

最重要的是，題目中所舉的例子，仍不免牽強。紅拂去找李靖並說「願託喬木」，題目說是「引導對方走進終身伴侶的框架」，這說法太勉強了。

她希望對方成為自己的終身伴侶，這是真的，但這並不是概念框架。把所有的辭彙都當作概念框架，「概念框架」的意義就變得含混不清。「結婚」可以算是一個概念框架，但這不需要引導。李靖又不是智能不足，還需要你來引導我理解什麼叫做「終身伴侶」嗎？要說「概念框架」，「絲蘿非獨生願託喬木」的概念框架，其實是「女大當婚」，而不是「終身伴侶」，這個框架同樣不必引導。所以這裡對概念框架的應用顯得過於生硬，也容易引起混淆。

題目引文的最後一段，也有這種混淆。「孫悟空若不走進『西天取經』的框架，就成不了『鬥戰聖佛』」。「西天取經」是一個訴求、決定或事實，在這裡並不是可以拿來理解什麼東西的什麼概念框架。「取經方能成佛」，才是一個概念框架。

全中教評論教師團隊表示，今年學測國綜題靈活，以「虯髯客傳」及「西遊記」古典小說討論「概念框架」，有新意。（全中教提供）

「概念框架」之所以有意義，是因為這可以讓我們理解他者，看看對方是在甚麼樣的思考架構裡這樣主張。接近並理解對方的「概念框架」，是為了更好地與這個世界對話和溝通。題目裡有說到這樣的觀念，但舉例應用不夠恰當。

「終身伴侶」是形容一種狀態或事實、「西天取經」是一種事實或決定的描述，在這裡都不是可以拿來理解或判斷什麼的「概念框架」。把所有的詞彙通通稱為概念框架，不是不行，但定位模糊，就失去了它的主要意義。



引文結尾強調「無法擺脫所有框架」、「若沒活在某個框架裡，可能也不知道什麼是自我肯定的方式」，顯然在強調框架的重要性，這正是本文的「概念框架」。我想，作者對自己的概念框架可能無法察覺，所以把文章結尾寫進了一個死胡同：「我們都要有框架」。

往這裡寫，會讓這個胡同沒有出路，原因是：我們每個人活著，本來就有概念框架，並不需要這樣的提醒。我們需要提醒的是，如何理解這個世界的各種訊息，掌握這些言說背後的概念框架，以找到適當的理解和回應方式。尤其是要意識到所有的框架都會形成理解的限制，最好是對這個世界保持相對開放的態度，容許其他的理解可能。這才是理解「概念框架」的重要性。

（作者為中山女高國文科教師）

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