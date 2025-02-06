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林修民 半導體看天下》 AI會造假？ 造假的AI？ 什麼是真的？ Deepseek呢？

既然這些同樣創新的技術論文產品這麼多? 為何只有該產品會引發華爾街大地震? 甚至包含美國總統在內的多國政要都對這發表看法? 答案很簡單，上述那些創新只是煙霧彈，用來掩護最關鍵的一句話: 「只要極低硬體運算力就可以追上美國的AI」。
林修民

林修民

2025/02/06 21:00

◎林修民

人工智慧（AI）近年來成為科技界最火熱的議題，產業界或是投資如果沒有跟上這個議題，彷彿就像類比錄音帶一樣會被淘汰，但隨著議題的火紅，相關的爭議也不斷出現，例如與AI相關的詐騙議題就如雨後春筍一樣的冒出。

AI會不會造假? 例如利用AI製造假的影片，或是利用AI生成假帳號回復假訊息。或是相反的方式造假的AI，例如誇大不實的宣稱AI的功能，藉以在投資獲利? 不管上述哪種都對目前人類的生活造成重大的影響，因為人們會因為AI的進步，陷入一種不知道到底什麼是真的迷惑。

筆者想跟大家推薦一本新書-「AI造假」。（作者提供）筆者想跟大家推薦一本新書-「AI造假」。（作者提供）

因此、筆者想跟大家推薦一本新書-「AI造假」，英文原名FAKING IT : artificial intelligence in a human world, Toby Walsh/托比、沃爾許著，一卷文化出版。

作者托比、沃爾許是長期專注於人工智慧的學者，大學專注於理論數學與物理，研究所與博士則專攻於人工智慧，最後獲得愛丁堡人工智慧博士，著作等身，本身為澳洲新南威爾斯大學AI講座教授、並為澳大利亞科學院院士。

本書作者為長期浸淫在AI的專業人士，跳開艱澀難懂的演算法公式，以產業角度、白話文的方式說明從過去到現在所有與AI有關的欺騙方式，除了歷史縱深外，也以水平方式檢視所有AI相關欺騙方式在目前的各行各業。

AI既然為高速計算的一種，本身就是計算史的一環，本書最早從人類計算的歷史開始，甚至以電腦史必定會提到的自動下棋機器的騙局。

在18世紀後期曾經出現一個會號稱會自動下棋的機器，名稱為機械式土耳其人。它在1770年首度公開亮相，並曾經在歐洲和美洲巡迴過，也曾經到奧地利王室哈布斯堡表演過，當然、就如讀者猜想的，那是一個不折不扣的騙局，真相是一個真人躲在機器人內。

這世界上永遠不缺騙子

在18世紀的土耳其機器人之後的一世紀，19世紀的1876年又有一個號稱下棋打敗人類的梅菲斯托機器人，只是它的技術進化，不需要真人躲在機器裡面，而是用機電連結，由真人在另一個房間指揮。

時間來到21世紀

計算的演進史從那時的機械運算（類比式分差機）到真空管又到了現在的電晶體世代，計算能力越來越強，運算能力也越來越接近人類大腦，但詐騙沒有減少，反而越來越多，假訊息、假影片，假聲音，科技帶給人類的挑戰越來越大。

除了使用AI來造假外，本書也討論了許多公司，特別是新創公司利用誇大不實的AI產品吸金的故事，在第九章企業造假部分，作者詳細說明了企業曾經用誇大不實的AI產品來向一般的投資大眾吸金，甚至許多部份已經踩到了公司治理的紅線，非常值得投資大眾一讀。

台灣過年最大的AI新聞

2025年農曆過年最大的新聞就是有一個中國公司的AI產品，而其新聞不只在中國國內成為戰狼之光，甚至還引起整個華爾街震撼，輝達的股價最高曾下跌超過10%，所有AI晶片股包括Broadcom（博通），甚至台積電ADR都大跌。

農曆年最大新聞就是有個中企AI產品，不只在中國成為戰狼之光，還震撼華爾街。示意圖。（路透）農曆年最大新聞就是有個中企AI產品，不只在中國成為戰狼之光，還震撼華爾街。示意圖。（路透）

最主要引起華爾街震撼的不是其開發了開源的演算法（因為臉書Meta早就開發出來了），而是其宣稱他只用了2000張H800的晶片，就達到不輸美國任何一個開源AI，甚至某些測試項目還可以超越生成式AI的開創者ChatGPT。

此一產品從過年前2個禮拜筆者就在許多傳統替中國吹捧的媒體中看到，其目的當然不只是要說明其AI軟體效能多好，最後最主要目的無非是要宣揚中國AI已經彎道超車，美國晶片圍堵無用論，歐美日應該趕快放棄目前的晶片政策。

本文是要用檢驗太多過去如上述造假的AI案例一樣，多方思考廠商說詞，避免掉入詐騙的陷阱。

首先，該公司創辦人曾經在2021年接受媒體訪問表示: 在美國還沒有禁止輝達A100進入中國前，就已經預先囤積了一萬張A100。

問題是其目前最強大也是最紅的產品卻只使用當時合規的H800來訓練開發，筆者不禁好奇，輝達的A100當時將近台幣100萬，而A100卡並不具備傳統HDMI或是DISPORT PORT介面不能拿來玩遊戲，而這一萬張總價100億新台幣的資產在開發AI的公司不做事，只是要放在倉庫等新的H100/B200問世來貶值嗎?

事實上，根據SemiAnalysis的估算，光是伺服器成本，DeepSeek就已經花了16億美元，相當台幣500億元，所謂低價低算力達到美國一流AI的標準，恐怕言過其實。

其次，包括OPENAI在內還有網路上許多使用者都已經證明了使用一個新的大型論文，同時放入ChatGPT和該產品，輸出結果居然一模一樣，懷疑該產品使用了ChatGPT或是其他開源產品的蒸餾技術。

OpenAI推出一種新的輕量級人工智慧模型o3-Mini，隨著中國DeepSeek發布開源模型，OpenAI新產品將受到密切注意。（彭博）OpenAI推出一種新的輕量級人工智慧模型o3-Mini，隨著中國DeepSeek發布開源模型，OpenAI新產品將受到密切注意。（彭博）

所謂的蒸餾技術，就是使用現有已經花費大量訓練資源的模型，例如ChatGPT，來幫忙訓練新的模型。如果換成白話文來說，就是DeepSeek請了類似ChatGPT的老師來教導它如何從大量資料中消化資訊，更白話的例子就是其實DeepSeek是有請一個名校的指導教授發表論文，但其論文卻直接宣稱它是低成本的自學，沒有利用到高成本名校名師的資源。

其實站在巨人的肩膀上不是問題，類似著作權一樣、只要註明合理引用就可以，目前許多與論也是用這理由替該產品解釋。但筆者合理推測，其不願意公開引用註明的原因非不能也而是不願也。

因為如果註明其是站在別人的肩膀上，就會戳破其只要極低硬體運算力就可以追上美國的AI這句話，而、這就是整個產品最關鍵，最引起華爾街震撼的一句話，因為華爾街晶片股大地震的原因是投資人以為中國AI可以靠低算力晶片「獨立」站的跟美國一樣高，而不是站在美國肩膀上比美國高。

現在的詐騙不會全部都是假的，現在幾乎已經進化到除了騙你的錢是假的外，其他都是真的，例如弄一個真的存在網站（介面超像真的），真的名人Line圖片群組…花招真的是五花八門….

平心而論、該產品在AI開源模型有沒有創新貢獻之處? 答案是有。但就跟該產品論文內標榜的強化式學習、混和專家模型（Mixture of Experts/MoE）..一樣，全球研究這些技術有創新的論文多如過江之鯽，光在台灣的全國碩博士論文網搜尋MoE就可以找到很多篇碩博士論文，全球更是數以千計的創新論文在討論這些主題。

既然這些同樣創新的技術論文產品這麼多? 為何只有該產品會引發華爾街大地震? 甚至包含美國總統在內的多國政要都對這發表看法? 答案很簡單，上述那些創新只是煙霧彈，用來掩護最關鍵的一句話: 「只要極低硬體運算力就可以追上美國的AI」。

上述就跟有檢察官打電話跟你說你涉及詐騙，需要你轉帳解除一樣，以前的檢察官口音可能是中國口音，但現在已經進化到台灣口音，連背景聲音都會弄得跟地檢署一樣，不管所有環境背景多真，目的就是要掩護最後要你轉帳的最後目的。

由於目前世界上詐騙橫行，而且詐騙都會隨著科技進步，近幾年科技主題又是圍繞著AI，這本托比、沃爾許著的「AI造假」說明了過去到現在，甚至各種不同AI的造假，非常值得關心科技甚至投資的讀者們一讀，在此推薦。

（作者為科技專欄作家）

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