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自由廣場》勿湯嫌台灣～ 如果大S在台灣得到流感

2025/02/10 05:30

◎ 林應然

許多人一直有個疑惑，如果大S是在台灣醫療系統看診，會不會那麼容易發生流感併發症引起死亡？雖然沒有哪一個醫學專家可以明確的截然判定，但我們可以相對參考日本與台灣的健保制度，沒有比較就不知好壞，相信這樣就可稍解疑惑。

大S有錢，相信不會吝惜花錢買回健康，但有錢也不一定可以買回健康，如果醫療制度與人員不夠友善熱情，錢也只能存在天堂。

台日都有完善的健保系統，人民可以相當自由看診，但台灣的健保費用更低且自由度更高，可不限次數看診，不用醫師轉診就可轉院，日本費用較高需持診所介紹函轉診，且醫院可用各種理由拒收。台灣醫師看診非常辛苦熱情，日夜不休，來者不拒，一掛數百人，超時忘餐亦坦然面對，日本較偏向以醫師為中心，夜診甚少，假日幾乎多休診，看診不易，如果大S在台灣生病，相信可獲早期就醫及更優質照護，再佐以知名度，也會得到禮遇，死亡機率相對減少，對此，民眾應要感謝台灣政府與醫療人員的犧牲奉獻，不要時時人在台灣，心繫他國。

施打流感疫苗是預防流感的最好方式，筆者不知道大S有沒有接種？但這次流感季節共死掉一百多位國人，即使政府及專家苦口婆心疾呼，呼籲民眾及早施打疫苗，但民眾仍置若罔聞，不願施打，直到大S之死引起萬千波瀾，流感疫苗幾乎瞬間秒殺。

似乎一位名人之死，引發施打疫苗的重要性遠比逾百國人死亡更加沉重，這可從流感疫苗因滯銷導致疾管署原要讓高風險族群優先施打，改讓所有民眾都可接種的政策看出，台灣人真的很奇怪，醫學專家及政府疾呼勸說，不如大S名人之死來的有效，且民眾回過頭來又怪政府採購不足，要求立即再採購疫苗。行政院已順應民意緊急採購十萬劑疫苗應急，感謝政府效率，也希望別重演憾事。

（作者為中華民國基層醫療協會理事長）

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