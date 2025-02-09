自由開講》動用縣府資源護航立委打擊異己 雲縣府淪國民黨網軍

◎ 蔡孟真

雲林縣張系立委提案大砍農業部預算，不僅引發全國譁然，連中華民國養豬協會及養雞協會也分別發出聲明，揚言到立法院抗議。為了保障雲林農民權益，民進黨雲林縣議會召開記者會，為農民發聲，要求雲林縣張系立委懸崖勒馬，不要繼續提出傷害農民的議案。

雲林縣議會民進黨團召開記者會，批藍白立委大砍中央總預算違憲亂政、弱化國力，要求雲林縣張系立委懸崖勒馬，不要繼續提出傷害農民的議案。（記者黃淑莉攝）

不料卻引來雲林縣政府新聞處大動作發布新聞，不僅強烈回擊民進黨雲林縣議會黨團，更硬扯到雲林縣立委劉建國，誣指他不替農民發聲，但誰才真的不為農民發聲？應該是那些不顧農民，在立法院胡亂刪砍農業部預算的立委！

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然而民進黨雲林縣議會黨團要替雲林農民發聲，雲林縣政府新聞處竟發新聞稿回擊，令人非常痛惡！雲林縣新聞處已變成張家打手，張麗善竟用縣府資源來替個別立委發聲，並且攻擊縣內議員。

如果雲林縣議會比照張系立委的提案，雲林縣府是否可以接受？尤其現在雲林縣府新聞處儼然是張麗善的網軍、側翼，輕易可以動用新聞處的資源，來替張系立委護航，若比照立法院國民黨標準，新聞處預算必需全數刪除！

國民黨立委張嘉郡。（記者田裕華攝）

民代必需對自己提案負責，但國民黨張系立委，卻都成了撤案立委。不僅有砍農業部預算，最後引發民怨撤案的張嘉郡，也有高談闊論「農業權」，最後一樣撤案的許宇甄。在新聞稿中，縣府無端把劉建國立委牽扯進來，指稱劉立委未對農業權發聲。但張系立委許宇甄提出的農業權，在立法院討論過程中，內政部及農業部次長已屢次指內容錯誤，更被其他立委打臉，直指許宇甄的農業權概念會造成農業用地永久僵化，助長土地炒作的風險。最終許宇甄撤回該案，如果新聞處覺得農業權那麼有道理，那應該先問問張麗善縣長，為何張系立委最終撤案？

雲林縣新聞處已經不只是網軍，更是造謠部隊！在新聞處發出的新聞稿中，竟聲稱張麗善爭取農民職業災害保險以及農民爭取提高喪葬補助費，這兩項目都是陳吉仲擔任農委會主委時，邀集劉建國等立委共同來修法通過的，當時張麗善早就不在立法院，與她何干？新聞處會這樣造謠，就是想粉飾張家小公主提案刪除農業部業務費，差點導致農民職業災害保險以及農民喪葬補助費發放受到影響的過失。

雲林縣長張麗善。（記者李文德攝）

另外，雲林縣政府提到劉建國委員未曾為農民發聲，這一說法本末倒置。雲林縣政府城鄉處處長林長造在國土計畫法說明會時曾言，需盡快將鄉村地區整體規劃定入國土計畫法，才能保障農村地區發展。劉建國委員在國土計畫法的修法過程中，提出將鄉村地區整體規劃納入國土計畫法的建議，這一提案至今仍為全立法院唯一提出。這不僅有助於保障農村發展，也能夠有效防範不當土地炒作的情況。然而，至今為止，國民黨並未提出類似的建議或提案。至此事實已經相當明朗。雲林縣政府新聞處所提到的內容諸多不實，對事實多有曲解，儼然成為網軍、打手。

農民的福祉與權益需全社會共同關注，尤其是當面臨如農糧政策、農業發展及土地規劃等複雜議題時，更需有理性與專業的討論與協作。對於雲林縣政府的誤導，必需還原事實真相，立法院需要的是願意為農民發聲，為台灣的農業發展打拚的立委，而不是那些胡亂提案，造成民眾反彈才再偷偷撤案的立委。

（作者為雲林縣議員）

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