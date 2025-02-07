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工業技術與資訊》AI、6G、衛星串起通訊大未來

通訊技術不斷創新，通訊生態系也迎來前所未有的變革。隨著AI導入開放網路架構後，不僅提升網路效能和營運品質，也帶動了設備商和電信商AI轉型，之後的6G應用情境和衛星發展也備受關注。「眺望2025產業發展趨勢研討會」深入探討通訊網路韌性與未來趨勢商機，助業者搶占市場先機。
工研院

工研院

2025/02/07 13:00

◎ 陳怡如

通訊產業正經歷令人矚目的創新與變革。隨著5G技術逐漸普及，6G也蓄勢待發，新的應用情境紛紛出爐，低軌衛星、雲端運算、人工智慧、物聯網等技術的結合，讓全球網通產業邁入下一個更快速、更無所不在的All Connected時代。

在生成式AI、電信業雲端遷移和企業數位轉型的驅動下，雲端服務大幅成長，預估2024年全球通訊產業市場可達2.58兆美元，成長6.9％。通訊設備方面，雲端高速交換設備、無線區域網路、光纖頻寬網路與行動寬頻設備等產品，均為正成長。展望2025年，全球通訊產業將持續成長6.8％，達2.76兆美元。

雖然全球通訊市場需求持續提升，但臺灣因網通設備庫存去化在2024年上半年仍持續，壓抑今年成長動能。工研院產業科技國際策略發展所經理陳佳滎指出，行動終端方面，國際品牌競爭激烈分食自有品牌市占，加上國內手機ODM訂單下滑，促使國內手機產值呈走低趨勢。整體而言，2024年臺灣通訊產業產值約為新臺幣1.28兆元，較去年衰退2.4％。預期2024年下半年庫存調整結束後，2025年臺灣通訊產業產值可成長1.2％，達新臺幣1.29兆元。

臺灣通訊產業產值表。（工研院提供）臺灣通訊產業產值表。（工研院提供） 

AI-RAN提升網路效能 帶動電信商轉型

AI 助攻百工百業，連帶無線網路的新架構也正在成型。開放網路架構（Open RAN）為5G時代前期的熱門關鍵議題，然而歷經5年努力，開放架構主張可獲得的低成本和靈活彈性兩大預期效益，仍有許多進步空間。

工研院產科國際所資深產業分析師楊玉奇指出，隨著近來AI技術爆發式的演進，生成式AI的出現，促使NVIDIA號召電信業者共組AI-RAN聯盟，國際大型電信商也共組全球電信人工智慧聯盟，帶動RAN AI化趨勢，推動AI與通訊基礎設施融合，使網路通訊設備具有運算分析能力，提升網路效能和營運品質，因應GAI應用情境下的爆發式流量成長和複雜的網路管理需求，也帶動了設備商和電信商AI轉型。

Open RAN雖暫時無法在網路架構上完全實現開放，但虛擬化的基礎仍然深厚，將RAN轉變為由AI驅動的運算基礎設施幾乎沒有阻礙，電信商也寄望透過提升RAN效能以改善客戶體驗，重振衰退營收。在AI-RAN的概念上，也發展出AI on RAN、AI for RAN、AI and RAN等3種模式，「未來6G完成商用即是AI RAN市場決勝之時。」楊玉奇說。

通感融合高度感知 催生6G新應用

5G技術才剛逐漸普及，6G發展願景和應用情境已紛紛出爐，其中「通感融合技術」（ISAC），可提供廣域多維感測，以及環境空間訊息之通訊，將催生未來6G應用新場景，為無人機、人工智慧、延展實境（XR）、數位孿生等相關應用提供感測功能，國際電信聯盟已將ISAC列為6G主要應用技術之一，有機會成為新一代行動資訊網路的發展趨勢。

工研院資訊與通訊研究所技術副理王韋程指出，ISAC主要優點在於，基地台已遍布各地，提供完整的網路覆蓋，因此ISAC可視為免費的新功能。根據Verified Market Research數據顯示，2023年全球ISAC技術市場規模達到155億美元，預計到2031年將增長至352億美元，年均復合成長率達到11.4％。

近期工研院也與歐盟大型實驗網計畫6G-Sandbox合作，成功在5G基地台上實現ISAC技術，標誌著臺灣在5G和6G技術應用上的重要突破，可望在全球6G技術競爭中居於關鍵地位，臺灣廠商也會在這波浪潮中受益。

工研院與歐盟大型實驗網計畫6G-Sandbox合作，近期成功在5G基地台上實現ISAC技術。（工研院提供）工研院與歐盟大型實驗網計畫6G-Sandbox合作，近期成功在5G基地台上實現ISAC技術。（工研院提供） 


陸海空場域 帶來衛星通訊新商機

2023年全球衛星產業規模為2,853億美元，年增1.4％，次高的衛星服務次產業中可見寬頻（衛星網路）市場展現高成長性，尤以「政府國防」的成長力道最強勁，而「消費端」市場規模最大且成長動能僅次於「政府國防」，因此衛星網路服務將優先布局廣大消費固定家戶市場，與穩定利基的政府國防，再擴增到可支援移動載體衛星網路的陸海空布局。

工研院產科國際所資深產業分析師呂珮如指出，衛星網路市場自2020年起低軌分食高軌頻寬市占的態勢愈發明顯，形成低軌獨創和高軌合作兩大局面。新投入的低軌頻寬星系的衛星營運商，以低軌寬頻巨型資源規劃龐大可商用容量，獨創衛星網路服務的競爭優勢，建議臺廠持續深耕並維繫與衛星服務廠商的關係。

既有高軌營運商則朝向整併多軌資源發展，技術兼具傳統高軌與新興低軌，以及多軌多頻整合需求。有鑑於臺廠不易取得低軌寬頻衛星營運商終端系統整測授權供應，可從多方利害關係者多角經營滲透，甚至從客戶、通路夥伴身分反向影響營運商對設備的決策權。

工研院產科國際所科技前瞻策略長張淮杞，則從全球衛星應用服務類別中，提出衛星服務的六大市場機會：首先，隨著手機支援衛星通訊，衛星直連裝置（D2D）服務開始逐步串起商業生態系；第二，大廠布局多軌星系服務，進入航空與海事郵輪市場；第三，未來衛星物聯網應用主軸，以運輸、能源與農業應用為成長動力；第四，衛星遙測影像服務，以大範圍調查、防救災、國土管理與農業輔助為主要應用領域；第五，太空永續衛星軌道運行機會來臨；第六，國際Satellite as a Service的業務模式興起，提供客戶發射衛星酬載以及傳送衛星資料之服務。

多元備援方案 打造通訊韌性

全球地緣政治衝突、自然災害等不確定因素日益頻繁，通訊韌性成了各國政府高度重視領域，紛紛投入資源強化基礎設施，並採用多元的通訊備援方案。

工研院產科國際所產業分析師楊欣倫指出，「通訊韌性強調多元解決方案，相互支援互補，保持通訊暢通。」低軌衛星寬頻通訊是熱議話題，隨著Starlink、OneWeb進入商業營運，逐漸在多個救災與應用場景中發揮效用，並與同步軌道（GEO）、中軌道（MEO）通訊相互支援，形成更多元的多軌道通訊解決方案，避免受制於特定系統而更具彈性。

而天然災害造成斷垣殘壁、道路破碎崎嶇難以救援，無人機、熱氣球、飛船組成的高空平台基地台（HAPS），也肩負救災、巡檢、通訊的功能，異質網路服務整合、網路漫遊等技術成為強化通訊韌性的一環。此外，結合衛星遙測、通訊與AI的預測模型，可提前規劃防救災措施，並帶動相關的金融保險、精準農業、運輸物流等商機，有助積極面對極端氣候帶來的影響。屆時，無所不在的通訊將帶給我們更安全、更便利的智慧大未來。

本文經授權轉載自工業技術與資訊月刊》

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