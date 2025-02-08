自由開講》從DeepSeek看中國科技的偽創新

◎吳尊

中國近期高調宣揚DeepSeek的AI模型「媲美OpenAI」，聲稱將以低成本打破美國技術壟斷，然細究其本質，依然是一場精心包裝的科技神話，實際效能遠低於預期，相較同類產品，該模型在安全防護機制上存有明顯缺陷，甚具潛在濫用風險。

中國近期高調宣揚DeepSeek的AI模型「媲美OpenAI」，實際效能遠低於預期。（彭博檔案照）

一、欺世盜名的「自主創新」

DeepSeek-R1模型號稱在多項測試中表現優異，但實則高度依賴輝達（Nvidia）A100晶片與美國開源軟體，如Meta的LLaMA 3、PyTorch，此種將國際開源成果重新包裝的操作，與華為「鴻蒙系統」（Harmony OS）套用「安卓」（Android）、麒麟晶片依賴台積電代工的手法如出一轍。中國一方面高喊「自主創新」，一方面卻在關鍵領域剽竊與依賴西方國家技術，猶如穿著「數位皇帝新衣」自欺欺人，以鴕鳥心態面對核心技術受制於人的現實。

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二、政治審查是中國AI的自我閹割

美國「紐約時報」記者近以「六四事件」、「清零政策」或「習近平領導評價」向DeepSeek進行實測，此款AI竟立即切換為「流量過高」或「超出處理範圍」的閃避模式。我國首任數位發展部部長唐鳳1月28日採用「離線破解」方式，成功繞過其言論審查機制，促使DeepSeek吐露「天安門是中國近代黑歷史」的真相，暴露出政治審查是中國AI模型的邪惡本質，印證DeepSeek並非客觀的知識工具，而是中共一黨專政的數位打手，所謂的「科技創新」與「技術自主」仍須屈從於中共威權體制的政治紅線。

中國AI黑馬DeepSeek帶有言論審查機制，唐鳳對此出手破解，成功讓DeepSeek回答六四天安門事件。（圖擷自Threads）

三、中國科技產業難逃剽竊宿命

綜觀中國百度、華為等科技產業發展軌跡，不難發覺其套路就是對外標榜「成本優勢」、「突破封鎖」與「自主可控」，實際上卻對自身核心技術缺陷避而不談，並透過黑市迂迴走私輝達晶片，以及在境外第三地設立雲端中心規避制裁，此等「暗渡陳倉」手法，足證「新質生產力」僅係習近平為達「去美化」的一場政治秀。當美國不斷加速升級Blackwell、Rubin等AI晶片，中國卻深陷「國產替代」的效能落差困境，原被中國寄予厚望的DeepSeek，正遭各界口誅筆伐，在準確性、處理速度和數據分析能力等方面均相形失色，許多用戶對此大感失望，最後不得不放棄使用。

四、中國運用AI輸出數位威權主義

科技本應是促進人類進步的力量，但在中國，卻淪為維護數位威權主義的利器。據Reddit用戶實測，DeepSeek會在生成答案後，即時覆蓋「政治不正確」的內容，此種技術不僅可用於中國境內的言論管控，更可輸出至「一帶一路」國家，協助專制政權建立AI監控網，顯示中國正將AI武器化，企圖打造全球數位極權監控體系；更令人憂心的是，DeepSeek的開源策略實為「數據收割」的幌子，其「免費模型」可暗中蒐集全球用戶數據，藉以訓練更為精準的監控演算法。鑒於新疆再教育營的「科技鎮壓」經驗，DeepSeek被巧妙包裝成「AI解決方案」，成為中國輸出數位威權主義的敲門磚。

中國科技表面上看似低成本、高算力，實則暗藏政治審查與數據監控的鴉片劇毒。（路透檔案照）

五、呼籲國際社會拒絕中國科技鴉片

中國科技本質上是威權體制與技術剽竊的相互結合，表面上看似低成本、高算力，實則暗藏政治審查與數據監控的鴉片劇毒，同時還有可能回傳數據，進一步對個人行為加強追蹤與控制。當前國際社會早已認清，中國慣將「政治審查」美化為「網路治理」，以「技術抄襲」包裝為「自主創新」，致使DeepSeek遭威權政治綁架，資訊無法自由流通，義大利個資保護局（GARANTE）近已緊急下令限制DeepSeek取用義大利用戶個資。未來全球各國應持續對中國科技與AI模型保持警惕，共同抵制任何形式的數位監控與科技滲透，以確保科技良善兼顧自由民主價值。



（作者為滲透測試工程師 ）

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