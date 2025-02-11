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曹興誠八不居士》徐巧芯立刻開啟了自毀模式

昨天徐巧芯聽說我擔任信義區罷免她的領銜人，立刻跳出來展開對我的攻擊謾罵，什麼「小人」、「背骨仔」這些侮辱人的話都流暢地脫口而出。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/02/11 12:15

◎ 曹興誠

昨天徐巧芯聽說我擔任信義區罷免她的領銜人，立刻跳出來展開對我的攻擊謾罵，什麼「小人」、「背骨仔」這些侮辱人的話都流暢地脫口而出。

她絕對是伶牙俐齒，沒人會否認；但她對較高層次的理念顯得一無所知。

國民黨立委徐巧芯。（記者陳逸寬攝）國民黨立委徐巧芯。（記者陳逸寬攝）

首先，她應該了解，選民是民意代表的「主人」，而罷免，如同選舉，是「主人」的基本權力。當主人要行使罷免權力的時候，民意代表不虛心去了解主人的想法，卻展開對主人的高聲叫罵，甚至以「加倍奉還」來加以恐嚇，這是什麼心態呢？

看起來她把她的立委職位當成了她的「地盤」，在這個地盤上，她可以嘴罵官員，腳踢同事，氣勢高傲，作威作福。聽說有人要罷免她，她立刻啟動了守衛地盤的流氓模式，對選民侮辱恐嚇，揚言報復。

徐小芯對我的攻擊，基本上都抄襲自侵佔罪犯蔡歪元，均屬惡意中傷。我跟蔡歪元無冤無仇，沒有任何利益糾葛，蔡卻對我終日沒頭沒腦的謾罵，顯然是受人指使，背景絕不單純。徐巧芯身爲一個立法委員，只要對其有利，各種胡扯都可以不分清紅皂白的加以引用，是非常失格失能的。

現在許多區域的罷免連署，都受到騷擾、恐嚇，顯示許多國民黨區域立委都跟徐巧芯一樣，把立委職位當成自己吃香喝辣的地盤，對正當行使公民權力的主人，心生敵意，威脅恐嚇，展示出流氓嘴臉。

信義區的罷免團體，無人願意擔任領銜人，因為大家都害怕這位兇名在外的女流氓。最後不得已只好「老道下山」，由我來降維打擊「妖女」。

徐巧芯的地盤意識及流氓嘴臉，和中共的心態言行如出一轍。藍白立委天去和中共交流，慢慢都染上了推崇暴力謊言的中共病毒，無視民主，蔑視民意

這次全台大罷免，不是仇恨動員，也不是藍綠對抗，是要清除中共病毒，讓台灣脫離毒霧紅塵的侵擾，恢復民主自由的朗朗晴空。

希望大家一起努力，勇敢地站出來，驅除徐巧芯和所有投共賣台的流氓。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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