黃澎孝練「孝」話》中國難民之子聽聞 北大法學博士蔡正元痛罵 臺灣聯電創辦人曹興誠 有感

蔡正元與我和習近平同年，今年都是屬蛇的本命年。而我與蔡還曾同是國民大會第三屆的國大代表，當時他是國民黨的黨團總召，而我則是親民黨的黨團總召，當然會留有「不打不相識」的歷史記憶。

◎ 黃澎孝

蔡正元與我和習近平同年，今年都是屬蛇的本命年。而我與蔡還曾同是國民大會第三屆的國大代表，當時他是國民黨的黨團總召，而我則是親民黨的黨團總召，當然會留有「不打不相識」的歷史記憶。

畢竟道不同不相為謀，我對蔡正元實在沒什麼關注的興趣，但是有些蔡正元的新聞，實在是太誇張了，難免還是會留下難以抹滅的片段「歷史記憶」，譬如：

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◆ 2017年7月19日 ◆

蔡正元因涉侵占中影減資款新台幣3.7億多元，遭法院裁定羈押禁見。

蔡正元在要上囚車前往台北看守所時，面對記者拍攝時，他雙手合十、三度鞠躬。令人印象之深刻，實在值得柯文哲效法。

◆ 2021年10月27日 ◆

台北地方法院依業務侵占罪判處蔡正元3年6個月徒刑，商業會計法部分判6月徒刑。

蔡正元因涉侵占中影減資款新台幣3.7億多元，遭法院裁定羈押禁見，蔡正元要上囚車前往台北看守所時，面對記者拍攝時，雙手合十、三度鞠躬。（資料照，記者王藝菘攝）

由於蔡正元是國民黨所謂的「三中弊案」唯一被羈押禁見長達四個月之久，而後又被判刑的人。以致於留給我的「最後印象」還以為他已經坐牢去了⋯⋯。

但是，隨著「大罷免」行動打響，率領罷免團體的聯電創辦人曹興誠突然遭到蔡正元歇斯底里般的叫囂謾罵，這才讓我猛然驚覺：

◆ 原來蔡正元依然健在 ◆

我趕忙上google 查了一下「維基百科」裡的《蔡正元簡介》，赫然發現自從與他「草山論劍」一別二十幾年後，原來蔡正元還在紅藍白陣營中，非常活躍的「搗漿糊」。而且還留有一長串的「爭議事件」族繁不及備載。

更令我不得不刮目相看的是：蔡正元竟然還獲得中國首屈一指的北京大學的法學博士學位。

「北大博士」吔！這在中國可是足以光宗耀祖的榮銜，難怪他會有足夠的底氣和霸氣說：他們家族來台超過400年，曹興誠只是個中國內戰失敗跟父母逃台的「中國難民」、「中國乞丐」，「你有什麼臉跟我們這些人講話？乞丐趕廟公！」

可這番「蔡語錄」的砲火卻掃到了同為「中國難民二代」的我！驚駭之餘，我趕快回憶一下過去所學的法學知識，看看在台灣的法律中是否設有限制「逃台」已七十幾年的「中國難民」及其在台所生二代的「講話」權限？

至於中國北京大學的法學博士蔡正元怎麼會說出這樣駭人聽聞的「資格論」？難道是受到了中國法律言論自由限制的啟迪？

說到了「資格」，眾所周知，都曾同樣是「中國難民」現年77歲的曹興誠與現年93歲的張忠謀曾並列為「臺灣半導體雙雄」，也是臺灣晶圆代工產業模式的創始人。他們對臺灣的貢獻早已載在史冊，人盡皆知。

曹興誠與張忠謀（左）曾並列為「臺灣半導體雙雄」，也是臺灣晶圆代工產業模式的創始人，他們對臺灣的貢獻早已載在史冊，人盡皆知。（資料照，記者洪友芳攝）

但是，有誰能舉出：現年已72歲的中國北京大學法學博士蔡正元先生，他那番是非不斷的一生，到底對台灣有過什麼貢獻？坦白說，這也是與蔡正元同年的我，不斷自我檢討，自我惕勵的問題。

我們這批年過七旬的「中國難民」二代，自幼受到家庭和黨國教育的雙重「薰陶」下，我們的「中國意識」與「中國情懷」絕不會少於家族來台四百年的蔡正元「博士」。但為什麼曹興誠與我會呼籲「抗中保台」？中國甚至還公開「晉封」曹興誠為「頑固台獨份子」？但是，卻成為蔡正元口中的「台奸」呢？

事實上，面對中國，我們這些來自中國的外省人，或是蔡正元口中的「中國難民」、「中國乞丐」，比起本土台灣人會有更多的情感牽絆與認知上的迷惘。這也是很多所謂的外省族群會被視為「統派」的根本原因之所在。

事實上，隨著中國的改革開放，很多台灣人包括在台灣的外省人和歐美日的外國人一樣，都曾對中國有過美好樂觀的想望。前往旅遊、訪問、交流的政商人士曾經不絕於途。

更有許多企業家前往中國創業投資。但這也是一個近距離更全面更深入觀察中國和中共的機會，同時也給了中共滲透、收買台灣黨、政、軍、特各領域人士的機會。

在各種收買的手段中，有一種就叫做「學位冠名」，以致於令人不可思議的發現：連傅崐萁都曾獲頒廣州暨南大學的「法學博士」學位。因此，以蔡正元的「資質」，獲頒北京大學法學博士學位那就一點也不奇怪了！

至於，這兩位中國名校的「法學博士」，近幾年來戮力於親中舔共而不遺餘力，那就更不用去見怪了吧！

傅崐萁（見圖）與蔡正元都是中國名校的「法學博士」，近幾年來戮力於親中舔共而不遺餘力。（記者塗建榮攝）

曹興誠從不諱言他曾經去中國投資設廠，但「君子之過，日月之蝕」，2020年2月，曹興誠接受《財訊》雜誌訪問時，便曾坦然懊悔表示「如果能重來，我希望我們沒有到大陸協助設廠。」

古有所謂「不遠而復，先典攸高」（語出：《古文觀止》「丘遲：與陳伯之書」）曹興誠總結了他在中國闖蕩的經驗，特別是2019年曹興誠在香港「反送中」期間，有「中聯辦」的人親口告訴他：「我們找一些流氓來、公安來，把他們痛打一頓他們就乖了。」

尤其在曹興誠目睹香港「反送中運動」時的「元朗721事件」後，曹興誠警惕到中國的匪類積習，必是港台命運的最大危害。這就促成了曹興誠決心返台，並勇敢挺身倡議反共保台，呼籲台灣人民要以香港為鑑，認清中共地痞流氓的本然面目。

但是，這樣的曹興誠當然成為中國眼中釘，甚至成為被中國公開宣佈制裁的「頑固台獨份子」，但怎麼看在蔡正元眼裡，反而成為了「台奸」了呢？

《戰國策． 齊策六》：「跖之狗吠堯，非貴跖而賤堯也，狗固吠非其主也。」 換成白話就是「狗為其主」，只有北京豢養的走狗，才會對「抗中保台」的反中反共者呲牙咧嘴的狂吠不已⋯⋯。所以，曹興誠毫不掩飾地說：「誰攻擊我們，就證明他或她是匪諜」！

農曆春節期間中國推出的DeepSeek震驚美國，不但股市一夕之間蒸發了大約一兆美元，川普更急召黃仁勳入白宮面談，後來又傳出中國可能是繞道新加坡才購得輝達的高端晶片云云⋯⋯。

就在曹興誠率罷團前往中央選委會遞件之前，他曾憂心忡忡地邀我去他辦公室共進晚餐，他很擔心的指出，在DeepSeek的美國AI界的「珍珠港事變」中，最容易讓川普和美國人產生聯想與嚴重懷疑的是：

◆ 黃仁勳是華人，

◆ 輝達的高端晶片是華人經營的「台積電」生產的。

◆ 涉嫌借道的新加坡也是一個「華人國家」

這意味著什麼？美國川普總統內心深處會有什麼聯想？真是令人細思極恐啊！

曹興誠在中選會率眾高喊「罷免救台灣」，原來不僅是一句口號，而是公民「大罷免」行動最高的戰略價值之所在！（記者羅沛德攝）

所以，曹興誠語重心長的說：這次他會站出來在「大罷免」的風口浪尖上，也就是代表台灣高科技業與中國劃清界線的決心與行動。同時更要讓世人清楚看到這次台灣公民自主發起的「大罷免」行動，就是--

◆ 拒絕「中國干政」

◆ 拒絕「中國蹭台」

◆ 拒絕「與中國共慘」！

曹興誠這番睿智與卓見之論，讓我在無比佩服之餘，也嚇出了一身冷汗！

事實上，面對2025正式展開「川普2.0」美中世紀博弈，特別是在川普黨同伐異，愛憎分明的性格影響下，擁有美中必爭的高端晶片技術的台灣，務必與中國徹徹底底劃清界線，才不會無辜捲入這場世紀風暴之中啊！

看來，曹興誠在中選會率眾高喊「罷免救台灣」，原來不僅是一句口號，而是公民「大罷免」行動最高的戰略價值之所在啊！

這也難怪曹興誠會突然成為蔡正元瘋狂攻擊謾罵甚至於無所不用其極地抹黑的第一目標了！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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