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自由開講》黃仁勳台中行 意外揭穿盧秀燕「假面媽媽」的政客面具

2025/02/10 10:30

◎ 陳建源

盧秀燕在跨年晚會上蹭韓星「輝人」，過兩週又想蹭「輝達」；黃仁勳到訪臺中，意外揭穿盧秀燕「假面媽媽」的政客面具。身為一位民選首長，除了要有擔任行政門面的「櫥窗」形象外，也要具有執政功夫的「廚房」本領，但從盧秀燕消極應付台積電中科廠區擴廠、抵制中部電力自主、剽竊林佳龍招商引資的惡跡史來看，那些需要動腦下苦功的事情，盧秀燕不但能力貧瘠、更沒有執政駕馭的管理能力與城市遠見。

台中跨年晚會，韓團女星輝人被邀上台與盧秀燕一起倒數，引發粉絲不滿，批評盧秀燕「蹭韓星」。（圖：台中市政府提供）台中跨年晚會，韓團女星輝人被邀上台與盧秀燕一起倒數，引發粉絲不滿，批評盧秀燕「蹭韓星」。（圖：台中市政府提供）

黃仁勳今年1月15日首度抵臺公開活動即將為矽品新廠舉行揭幕儀式，老黃愛逛臺灣夜市人盡皆知，而媒體也早就掌握到逛逢甲夜市的消息，但此事傳到中市府的耳裡，隨即透過媒體公開宣傳，已向黃仁勳提出參訪夜市邀請。盧秀燕這樣的賊心思圖什麼？若有約到黃仁勳逛逢甲夜市，盧秀燕賺到衝聲量的「免費工具人」；若沒約到對盧秀燕零成本的損失，再次刷到媒體曝光。

1月16日盧秀燕提出投資臺中四大理由向黃仁勳喊話，還拿台積電、美光、矽品等都持續投資臺中來說嘴。但臺中產業人士都知道，台積電在臺中落腳，是因為當年陳水扁的遠見，從籌設計畫核定至工程開工僅約10個月成立中部科學園區，並破科學園區成立的效率紀錄，才後續讓台積電有足夠空間進駐，2015年林佳龍為中科引入台積電，還遭到護樹團體無理取鬧。而美光加碼投資，更是前市長林佳龍在2017年時飛到美國親自會見美光總裁Sanjay Mehrotra談定的投資計畫，後續延伸的四廠更是中科園區的功勞。而矽品早在1980年代就在臺中扎根，無關盧秀燕功勞，況且矽品新廠已經移到虎尾，並在斗六又購置新的土地，這顯示盧秀燕毫無招商引資的功能。

黃仁勳日前逛逢甲夜市，爭看他的人潮太多，讓他寸步難行，最後逗留五十分鐘後，乘車離開，一口小吃也沒吃到。（記者蔡淑媛攝）黃仁勳日前逛逢甲夜市，爭看他的人潮太多，讓他寸步難行，最後逗留五十分鐘後，乘車離開，一口小吃也沒吃到。（記者蔡淑媛攝）

晚間老黃逛逢甲夜市「鎩羽而歸」，盧秀燕又透過媒體表示，現場鄉親太熱情了，她相信黃仁勳還會再來，屆時請大家以保持距離的方式。在黃仁勳離臺一週後，盧秀燕繼續蹭，並說當日市府派人將指定的夜市美食，送抵黃仁勳下榻飯店。黃仁勳逛夜市向來是自由派的逛夜市，寧夏、通化夜市就是很典型的範本，矽品也證實黃仁勳並無預設攤位目標，但盧秀燕硬逼黃仁勳吞下政治食物，盧市府還虛構且無法證實的：「黃仁勳對送來的美食很開心」說法。

黃仁勳在臺中時，盧秀燕不斷的：「黃仁勳會再來逛夜市、黃仁勳說逢甲夜市美食好吃、市民要與黃仁勳保持距離」，盧秀燕這些說詞彷彿是他的秘書，且黃仁勳對外完全沒有證實。盧秀燕在執政的喇叭的工具下，說了一堆營造聲量的話題，對臺中毫無實質幫助的「空氣話題」，與經發局一樣，只會辦理購物節這種買空賣空的空手套白狼作為。

（作者為民進黨臺中市黨部副執行長）

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