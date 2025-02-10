晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台美合作至關重要 葛來儀：中國內部問題短期降低犯台風險

2025/02/10 09:30

◎茜茜

隨著川普再度入主白宮，美國對臺政策未來走向成為國際關注的焦點；德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀接受南華早報訪問時，提及川普上一任期對臺政策的失誤，並指出川普可能不再主動將臺灣作為談判籌碼，但對於習近平可能提出的相關要求仍需警惕。

德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀，去年來台會時任總統蔡英文。（圖由總統府提供）德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀，去年來台會時任總統蔡英文。（圖由總統府提供）

葛來儀的言論不僅在國內外引起廣泛討論，也可能被有心人士放大操作成疑美論，加深民眾對美臺關係的疑慮；面對挑戰，臺灣政府應持續深化與美國的合作關係，透過穩健的外交戰略維持兩岸現狀及臺美友好。

川普上一任期的臺美關係教訓與啟示

川普於2016年首次當選美國總統時，曾一度試圖利用臺灣作為對北京的談判籌碼，他公開質疑「一中政策」的必要性，並試圖以此向中國施壓換取貿易利益；然而，這種策略不僅未達預期效果，反而迫使川普不得不在與習近平通話後重申支持「一中政策」，以修復美中關係；這段經歷凸顯出，試圖將臺灣作為談判籌碼，不僅無助於美國實現戰略利益，也可能損害臺美關係的穩定性；未來，臺灣需警惕類似操作，並持續強化臺美互信，避免被捲入美中博弈的風險。

川習再過招。川普第一任期曾將台灣作為談判籌碼，不僅無助於美國實現戰略利益，也可能損害台美關係的穩定性。（路透檔案照）川習再過招。川普第一任期曾將台灣作為談判籌碼，不僅無助於美國實現戰略利益，也可能損害台美關係的穩定性。（路透檔案照）

葛來儀言論對臺美關係的多重影響

葛來儀指出川普可能已吸取教訓，不會再主動以臺灣作為談判籌碼，這對臺美關係是正面訊號；然她同時提到，若習近平提出涉及臺灣的要求，川普仍可能做出策略性讓步，這意味著臺灣的地緣政治角色依舊敏感；此外，葛來儀提及中國內部經濟挑戰與軍隊問題，可能在短期內降低中國武力犯臺的風險；這些言論為國際社會理解臺海情勢提供了新的觀點，也提醒臺灣需持續強化自我防衛能力，並與美國保持緊密合作以應對可能的突發狀況。

有心人士恐操作疑美論之風險

葛來儀提到部分中國學者認為，美國不會為臺灣付出血與財富，這種言論容易被有心人士操作成疑美論，加深國內外對美國承諾的懷疑；特別是在臺灣內部，若此類言論被不當解讀，可能削弱臺灣民眾對臺美關係的信心，進一步影響國內對外交政策的支持；因此，政府和學界應積極釐清事實，透過公開討論與資訊透明，破除不實傳言，並強調臺美合作的重要性及持續深化的基礎。

中國內部經濟挑戰與軍隊問題，降低犯台野心。圖為外廣東失業工人抗議事件增加，社會危機醞釀中。（路透檔案照）中國內部經濟挑戰與軍隊問題，降低犯台野心。圖為外廣東失業工人抗議事件增加，社會危機醞釀中。（路透檔案照）

政府深化臺美關係的戰略建議

未來，臺灣應透過多層面策略深化與美國的合作；首先，強化經濟連結，進一步推動雙邊貿易與投資關係，展現臺灣在美國經濟競爭力中的價值；其次，深化軍事與安全合作，增強美臺共同應對中國威脅的能力；再次，透過國際倡議強化民間外交，深化美國各界對臺灣的支持；此外，政府應持續向國內民眾釋放臺美關係穩定發展的訊息，凝聚社會共識，抵禦疑美論的影響；在面對挑戰時，唯有堅定國際合作，才能確保臺灣在全球格局中的穩健地位。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書