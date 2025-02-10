自由開講》台美合作至關重要 葛來儀：中國內部問題短期降低犯台風險

◎茜茜

隨著川普再度入主白宮，美國對臺政策未來走向成為國際關注的焦點；德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀接受南華早報訪問時，提及川普上一任期對臺政策的失誤，並指出川普可能不再主動將臺灣作為談判籌碼，但對於習近平可能提出的相關要求仍需警惕。

德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀，去年來台會時任總統蔡英文。（圖由總統府提供）

葛來儀的言論不僅在國內外引起廣泛討論，也可能被有心人士放大操作成疑美論，加深民眾對美臺關係的疑慮；面對挑戰，臺灣政府應持續深化與美國的合作關係，透過穩健的外交戰略維持兩岸現狀及臺美友好。

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川普上一任期的臺美關係教訓與啟示

川普於2016年首次當選美國總統時，曾一度試圖利用臺灣作為對北京的談判籌碼，他公開質疑「一中政策」的必要性，並試圖以此向中國施壓換取貿易利益；然而，這種策略不僅未達預期效果，反而迫使川普不得不在與習近平通話後重申支持「一中政策」，以修復美中關係；這段經歷凸顯出，試圖將臺灣作為談判籌碼，不僅無助於美國實現戰略利益，也可能損害臺美關係的穩定性；未來，臺灣需警惕類似操作，並持續強化臺美互信，避免被捲入美中博弈的風險。

川習再過招。川普第一任期曾將台灣作為談判籌碼，不僅無助於美國實現戰略利益，也可能損害台美關係的穩定性。（路透檔案照）

葛來儀言論對臺美關係的多重影響

葛來儀指出川普可能已吸取教訓，不會再主動以臺灣作為談判籌碼，這對臺美關係是正面訊號；然她同時提到，若習近平提出涉及臺灣的要求，川普仍可能做出策略性讓步，這意味著臺灣的地緣政治角色依舊敏感；此外，葛來儀提及中國內部經濟挑戰與軍隊問題，可能在短期內降低中國武力犯臺的風險；這些言論為國際社會理解臺海情勢提供了新的觀點，也提醒臺灣需持續強化自我防衛能力，並與美國保持緊密合作以應對可能的突發狀況。

有心人士恐操作疑美論之風險

葛來儀提到部分中國學者認為，美國不會為臺灣付出血與財富，這種言論容易被有心人士操作成疑美論，加深國內外對美國承諾的懷疑；特別是在臺灣內部，若此類言論被不當解讀，可能削弱臺灣民眾對臺美關係的信心，進一步影響國內對外交政策的支持；因此，政府和學界應積極釐清事實，透過公開討論與資訊透明，破除不實傳言，並強調臺美合作的重要性及持續深化的基礎。

中國內部經濟挑戰與軍隊問題，降低犯台野心。圖為外廣東失業工人抗議事件增加，社會危機醞釀中。（路透檔案照）

政府深化臺美關係的戰略建議

未來，臺灣應透過多層面策略深化與美國的合作；首先，強化經濟連結，進一步推動雙邊貿易與投資關係，展現臺灣在美國經濟競爭力中的價值；其次，深化軍事與安全合作，增強美臺共同應對中國威脅的能力；再次，透過國際倡議強化民間外交，深化美國各界對臺灣的支持；此外，政府應持續向國內民眾釋放臺美關係穩定發展的訊息，凝聚社會共識，抵禦疑美論的影響；在面對挑戰時，唯有堅定國際合作，才能確保臺灣在全球格局中的穩健地位。

（作者為研究生）

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