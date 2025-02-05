健康醫療網》【遠離腦中風生活指南】年輕人腦中風機率上升，恐造成腦部損傷和失能 從運動、飲食降低風險

腦中風發生來的又急又快，患者可能工作到一半就突然出現口齒不清或雙手無力等現象，若要提前察覺相當不易。周中興醫師表示，民眾可透過口訣「微笑、舉手、說你好」，來辨識是否為腦中風。微笑時表情不對稱，舉手時單手無力下垂，說你好時是否有咬字不清、模糊或是答非所問，以上三項是最常見指標，若發生請立即撥打119，並明確記下發生時間，把握「搶救黃金時段」，以免造成嚴重的腦部損害。

◎ 健康醫療網

根據衛生福利部統計，每42分鐘就有一人因腦中風失去生命，且年輕族群罹患腦中風比例逐漸上升。台灣腦中風病友協會理事長暨三軍總醫院神經科主任周中興醫師表示，終其一生每四人就有一位面臨腦中風發生危險，更有四成患者會出現失能現象，造成自己與照顧者的負擔。台南新樓醫院神經內科謝鎮陽醫師表示，想降低腦中風發生機率，必須要健康飲食、規律運動及控制體重，從生活上調整才是最重要的預防方式。

想降低腦中風發生機率，必須要健康飲食、規律運動及控制體重，從生活上調整才是最重要的預防方式。（取自貼文）

全家心動別超重 遠離三高不抽菸

周中興醫師表示，腦中風發生有八大危險因子，如家族是否有相關病史、心房顫動或心律不整、體重或BMI值超標、運動量不足或無規律、是否患有高血壓、高血脂、高血糖（三高）及長期吸菸習慣，都會導致腦中風機率上升。周醫師指出，目前台灣心房顫動盛行率約1.5%，若超過65歲以上每100人就有4位，80歲以上每10人就有1位罹患，且隨著高齡化，患者恐越來越多，因此呼籲65歲以上民眾都須留意是否有心房顫動或不規則跳動的狀況。

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肥胖、三高為萬病之源 從飲食改善

謝鎮陽醫師指出，三高慢性病或肥胖容易引起心血管、免疫系統等相關疾病，若想要降低腦中風發生風險，須從改善飲食及降低體重開始。謝醫師說明，透過精算每餐的熱量攝取，若每日消耗熱量大於補充的熱量，長期下來體重就能有所減輕。也可採取「地中海飲食」，減少食用紅肉、加工品，多攝取新鮮蔬果、魚肉、堅果類等植物蛋白，有效降低血脂、血壓以及體重。此外，血糖過高容易傷害腦血管，必須減少糖類的攝取，民眾可與營養師討論，如何正確飲食才能有效減重，並降低疾病發生的風險。

「規律運動」是最經濟又有效的保健方式

謝鎮陽醫師分享，根據醫學文獻及過往經驗，與其購買昂貴保健食品，不如選擇運動才是最經濟實惠且最能有效預防腦中風的方式，不但能增加新陳代謝、消耗熱量，更能夠降低三高等相關疾病。根據衛生福利部建議，中高齡民眾一週進行3次中強度有氧運動、一週達150分鐘，若青壯年或體能較好的民眾，可選擇一週達75分鐘的3次高強度有氧運動。

許多民眾希望能儘早改善健康狀況，渴望在短期內看到明顯效果，然而這種心態往往導致他們選擇過於激烈或不適合自己體能的運動方式，增加腳踝扭傷、足底筋膜炎等運動傷害的風險，甚至可能因此長達半年無法持續運動。謝醫師呼籲，除了規律運動，更要因應個人體能來調整強度，民眾可諮詢健身教練指導，依循指示以達到減重效果，並降低腦中風和心血管疾病等風險。

查明發生原因 避免二次中風

根據統計數據，中風發生後一年內再次中風的機率為10%、五年內再次中風的機率高達30%。周中興醫師表示，目前造成二次中風的原因包括三高、未定時服藥及吸菸等。三高慢性病患者須積極配合治療並按時服藥，定期接受抽血追蹤，若本身有長期吸菸習慣，可透過藥物來緩解戒菸過程中的不適。周醫師表示，也曾有患者體內缺乏葉酸，造成血液中的同半胱胺酸（Homocysteine）過高而引起血管硬化，導致腦中風及心血管疾病風險增加。因此，希望能在患者第一次中風時查明原因，以便有效改善、減少二次中風的機率。

「微笑、舉手、說你好」

腦中風發生來的又急又快，患者可能工作到一半就突然出現口齒不清或雙手無力等現象，若要提前察覺相當不易。周中興醫師表示，民眾可透過口訣「微笑、舉手、說你好」，來辨識是否為腦中風。微笑時表情不對稱，舉手時單手無力下垂，說你好時是否有咬字不清、模糊或是答非所問，以上三項是最常見指標，若發生請立即撥打119，並明確記下發生時間，把握「搶救黃金時段」，以免造成嚴重的腦部損害。

預防腦中風衛教資源和平台

謝鎮陽醫師表示，現今網路資源非常多，民眾可自行上網查詢預防腦中風的相關訊息，例如台灣腦中風學會、台灣腦中風病友協會等，也可參與定期健康講座，認識更多腦中風相關衛教知識。

良好的血糖對於中風的控制相當重要，更多中風相關資訊可至台灣腦中風學會民眾衛教專區了解



https://www.stroke.org.tw/GoWeb2/include/index.php?Page=8-2

本文經授權轉載自健康醫療網／記者林韋彤、林宗憲報導 【遠離腦中風生活指南】年輕人腦中風機率上升，恐造成腦部損傷和失能 從運動、飲食降低風險

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