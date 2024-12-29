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健康醫療網》腹主動脈瘤如未爆彈！ 從「這些」事做起關心家人健康

陳偉華醫師呼籲，65歲以上的男性至少要做1次腹部超音波檢查，確認主動脈有無異常擴大，除此之外，有吸菸史、家族史、三高、結締組織疾病（如：馬凡氏症候群）等民眾，都是腹主動脈瘤高危險群，從45歲開始就應提早進行篩檢，早期發現早期治療。
健康醫療網

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2024/12/29 09:30

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腹主動脈瘤有如體內的未爆彈，大部分患者沒有明顯症狀，若未發現、治療，一旦破裂恐將危及生命。安南醫院醫療副院長陳偉華醫師表示，根據統計全球每年有超過10萬名患者因此喪命，如果腹主動脈瘤直接破裂沒有血塊包覆，死亡率將高達8成以上，即使破裂時有血塊包覆並送醫進行緊急手術，存活率也僅約5成

根據統計全球每年有超過10萬名患者因此喪命1，如果腹主動脈瘤直接破裂沒有血塊包覆，死亡率將高達8成以上，即使破裂時有血塊包覆並送醫進行緊急手術，存活率也僅約5成。（取自貼文）根據統計全球每年有超過10萬名患者因此喪命1，如果腹主動脈瘤直接破裂沒有血塊包覆，死亡率將高達8成以上，即使破裂時有血塊包覆並送醫進行緊急手術，存活率也僅約5成。（取自貼文）

盡早發現、盡早治療是關鍵，陳偉華醫師呼籲，65歲以上的男性至少要做1次腹部超音波檢查，確認主動脈有無異常擴大，除此之外，有吸菸史、家族史、三高、結締組織疾病（如：馬凡氏症候群）等民眾，都是腹主動脈瘤高危險群，從45歲開始就應提早進行篩檢，早期發現早期治療

什麼是「腹主動脈瘤」？　如何篩檢、診斷？

「腹主動脈瘤」指的是腹部腎動脈以下的腹主動脈血管異常突出，陳偉華醫師說明，一般正常的腹主動脈大小為2-3公分，但它可能會因為各式各樣的原因不正常擴大，只要擴大超過50%以上，臨床上就會將它稱為「瘤」，一旦大於5.5公分，每年破裂風險就會增加非常多，應盡早接受治療。

不過，腹主動脈瘤位於後腹腔，很難從外觀或觸診發現，因此臨床上會透過腹部超音波，或進一步透過電腦斷層（CT）做精確診斷。陳偉華醫師提到，雖然傳統CT就足以診斷腹主動脈瘤，但有些患者可能會有無法配合的情況，若透過1024切CT，攝影涵蓋範圍寬達16公分，能一次把病灶在最短時間內做良好地偵測。

而且1024切CT每個切面約為0.23mm，所以0.1cm的病灶都能被找到，還可以同時偵測到冠狀動脈阻塞性疾病、其他臟器的主動脈瘤等問題，讓患者獲得更完整的治療。

腹主動脈瘤有2手術方式　如何訂定適合的治療計畫？

而腹主動脈瘤的治療目前可分為傳統剖腹開放手術、微創支架手術等2大類。陳偉華醫師表示，大致上9成以上的患者治療都會以微創支架手術為主，在安南醫院只要患者年齡大於50歲，原則上第一選擇都是微創支架手術。

在支架選擇上，除了傳統覆膜支架外，還有開窗支架、分支支架等，醫師會根據患者的狀況評估最適合的支架治療。另外陳偉華醫師提到，安南醫院醫療團隊還能根據患者的生理結構、瘤體型態等自製客製化支架，應對較困難、複雜的個案，在治療上安南醫院有相當豐富的經驗，大大提高患者術後生存率，手術死亡風險更低於1%。

隨著支架技術的進步，現在只要瘤頸大於4毫米就可以使用微創支架手術，不過陳偉華醫師指出，在瘤頸很短的情況下置放支架，容易有滑脫、內漏的風險，這時可以考慮使用腔內錨釘加強固定，根據大型國際研究顯示，它能大幅降低一型或二型內漏發生的機會，對病患預後有很大的幫助。

除了腔內錨釘外，陳偉華醫師表示，也可以在腹主動脈瘤內預埋一些導管，在置放時於導管內塗抹特殊膠水或特殊的促凝藥物，讓動脈瘤內產生血栓來減少內漏的風險。

安南醫院與韓國、上海合作　三醫院聯合進行大型研究

現在腹主動脈瘤手術治療，只要適應症達到健保署規範就可獲得健保給付。不過陳偉華醫師提到，由於腹主動脈瘤微創支架手術仍是一個較新的治療方式，為了更了解亞洲患者置放支架後5－10年的內漏風險、再介入情況、整體預後等，安南醫院和韓國、上海醫院將合作，進行亞洲級別的大型研究計畫做更進一步地了解。

相信未來腹主動脈瘤治療將會持續進步，但是治療最好的方式仍是預防，民眾應避免抽菸、三高等危險因子，而腹主動脈瘤患者順利治療後也應定期回診、控制血壓、調整不良的生活習慣等，避免疾病再度惡化

本文經授權轉載自健康醫療網／記者吳儀文、潘昱僑、林宗憲報導 腹主動脈瘤如未爆彈！　從「這些」事做起關心家人健康

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