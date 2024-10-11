健康醫療網》全球每年1800萬人死於心血管疾病！用「心」行動從7行為做起

心血管疾病對健康有很大的影響，世界衛生組織（WHO）統計每年全球約有1,800萬人死於心血管疾病，約占全球死亡人數的32%。9月29日是「世界心臟日」，今（2024）年主題為「用『心』行動」，希望能強化全球對心血管健康的重視。

為響應世界心臟日，國健署呼籲用「心」行動可從7項行為改變做起，有助預防心血管疾病。國健署署長吳昭軍提醒，民眾應定期健康檢查，並建立良好的生活習慣，為自己的心血管健康積極行動。

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每年逾5.6萬國人死於心血管疾病 且有逐年上升趨勢

根據衛福部資料顯示，心臟病、腦血管疾病分別位居112年國人十大死因排行第2位、第4位，若加上高血壓、糖尿病，每年死於心血管疾病者超過5.6萬人，而且數字正逐年上升。

國健署表示，三高（高血壓、高血糖、高血脂）是心血管疾病的根源，高血壓會增加心臟工作負擔，高血糖會造成動脈內壁損傷，高血脂則會導致動脈狹窄硬化，因而增加冠心病、心肌梗塞、腦中風風險。

不過根據2018－2022年國民營養健康變遷調查顯示，20歲以上國人三高異常者約有4－7成不自覺。由於三高初期通常沒有明顯症狀，民眾若未及早改變不健康行為、接受治療，可能就會罹患心血管疾病。

根據衛福部資料顯示，心臟病、腦血管疾病分別位居112年國人十大死因排行第2位、第4位。（freepik.com）

響應世界心臟日 國健署籲建立7健康行為

因此，響應「世界心臟日」主題，國健署呼籲，民眾應從行為改變做起，建立以下7健康行為，關心自己的心血管健康：

一、定期健康檢查：

善用健康檢查，如：成人預防保健服務、職場勞工健檢、公務人員健檢等，或自費健檢，關心自己的血壓、血脂、血糖等數據變化。若健康檢查出現紅字，應儘速至醫療院所進行評估、追蹤。

民眾也可以利用國健署建置的慢性疾病風險評估平台「科學算病館」分析健檢數據，推估未來10年罹患冠心病、高血壓、腦中風、糖尿病、心血管不良事件的風險，並提供後續追蹤建議及衛教資訊。若為中、高風險者建議及早尋求醫事人員協助、改善不良生活習慣，預防及延緩心血管疾病。

二、「722」量血壓：

建議民眾居家自我測量血壓，以「722」原則：「7」連續7天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量2遍，掌握自己的健康狀況。

三、積極戒菸：

吸菸會增加「壞」膽固醇，長期吸菸易導致心血管的傷害。

四、維持理想體重：

理想身體質量指數（BMI）為18.5－24，男性腰圍≦90公分、女性腰圍≦80公分。

五、「我的餐盤」健康均衡飲食：

每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。

六、提高身體活動量：

減少久坐，每週進行150分鐘的中等強度運動，有助於預防肥胖、降低心血管疾病風險。

七、充足睡眠：

建議每晚睡眠時間應有7－9小時。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 全球每年1800萬人死於心血管疾病！用「心」行動從7行為做起

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