自由開講》藍白刪預算造成施政窒礙難行 政院可聲請釋憲

◎葉昱呈

過去民意機關「報復式」刪減預算，大多發生在地方民意機關，未曾發生在立法院，以鄉鎮市民代表會為例，二Ｏ一八年彰化縣某鎮公所年度預算，遭代表會非理性刪減，不僅圖書館的報章雜誌無法訂閱、租用的影印機無法簽約、老舊垃圾車因無法汰換而影響垃圾清運工作，甚至連與民眾交通安全息息相關的路燈電費都遭全數刪除，造成鎮公所施政陷入停擺，但最終受害的還是無辜的民眾。

藍白濫刪預算過程荒腔走板，民進黨立委吳秉叡等人對於國民黨提案內容錯誤有意見向主席抗議。（資料照）

然而依據《地方制度法》第四十條規定，直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市），如「維持政府施政所必須之預算經費遭刪除，已造成窒礙難行」，應報請行政院、內政部、縣政府邀集各有關機關協商，於一個月內決定之；逾期未決定者，由邀集協商之機關逕為決定。因此，代表會如亂砍公所預算，尚能尋求縣政府主持公道，進行協商或逕為決定，但藍、白立委惡意刪減中央政府預算，又該如何制衡？

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按大法官釋字第五八五號解釋，立法院行使職權不能違反權力分立與制衡原則，亦不得對其他憲法機關權力之行使「造成實質妨礙」。

從數發部等部會預算被亂砍及其他部會業務費遭大刪觀之，明顯屬於癱瘓政府行徑。（資料照）

從數發部、通傳會、陸委會預算被亂砍及其他部會業務費亦遭大幅刪減的情況觀之，明顯屬於癱瘓政府行徑，不僅弱化資安防護，影響農業、科技、國防各領域的發展，也影響民眾在社福、醫療、防疫、長照、文化、民生用電、交通運輸等各面向權益，換言之，此次藍、白立委刪減和凍結中央政府年度預算，已對維持政府施政造成窒礙難行，行政院自可就此爭議聲請釋憲。

（作者為公務員）



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