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曹興誠八不居士》共產黨來了會怎樣？（續）

史達林以前是靠安全部門沒收富農的財產，毛澤東則希望由農民自己來做這件事。為了打破鄉村中長期奉行的道德規範和互相幫助的社會關係，就要煽動多數人起來反對少數人。只有讓人人都牽扯到暴力當中，大家才會永遠跟著黨走。因此在這場鬥爭中，沒有人可以袖手旁觀，人人都得參加群眾集會和批鬥大會，每個人的雙手都得沾上鮮血。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/02/01 12:00

◎曹興誠

抗戰後由共產黨發動的土地革命為許多村子帶來了血腥的一幕。

黑龍江「元寶屯」就是最早展開血腥土改的地方之一。

村民們被劃分成不同的階級，窮人被煽動起強烈的仇恨，受害者遭到羞辱和毆打，甚至受到肉體的傷害。他們的財產就被勝利者瓜分。

1947至1948年間，共產黨控制下的每個村子都出現了這種情況。

史達林以前是靠安全部門沒收富農的財產，毛澤東則希望由農民自己來做這件事。圖為毛澤東。（法新社檔案照）史達林以前是靠安全部門沒收富農的財產，毛澤東則希望由農民自己來做這件事。圖為毛澤東。（法新社檔案照）

山西有一名受害的男子叫牛友蘭，他曾經幫助過中共游擊隊，送給他們很多糧食、布匹和銀元，但是這些對中共的貢獻並未挽救他的命運。1947年9月， 61歲的牛友蘭被拉到大會的主席台上接受五千名村民的批鬥。他的鼻子上穿著一根鐵絲，他的兒子被迫拉著他，就像拉牛一樣，鮮血順著他的臉頰往下滴。還被燒紅的烙鐵在身上打上印記，隨後被關在籠子裡，八天後被折磨至死。

史達林以前是靠安全部門沒收富農的財產，毛澤東則希望由農民自己來做這件事。為了打破鄉村中長期奉行的道德規範和互相幫助的社會關係，就要煽動多數人起來反對少數人。只有讓人人都牽扯到暴力當中，大家才會永遠跟著黨走。因此在這場鬥爭中，沒有人可以袖手旁觀，人人都得參加群眾集會和批鬥大會，每個人的雙手都得沾上鮮血。

至1951年底，全國被剝奪財產的地主超過一千萬人。至於土地改革運動中到底有多少人被殺，則永遠是個未知數。從1947到1952年間，至少有一百五十萬人至兩百萬人死亡，此外還有數百萬人被貼上剝削階級和敵人的標籤，一生吃盡了苦頭。

馮客著「解放的悲劇」。（取自曹興誠貼文）馮客著「解放的悲劇」。（取自曹興誠貼文）

以上摘自馮客著：「解放的悲劇」。

期盼和中共「統一」的藍白立委，你們應該深入去了解中共過去犯下的種種淘天罪惡。台灣人充滿真誠善良，為什麼你們要幫忙詭詐兇殘的中共來迫害台灣人？


（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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