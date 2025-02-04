自由開講》美國準聯合國大使：美將全力支持台灣國際參與

◎茜茜

美國準聯合國大使史蒂芬尼克（Elise Stefanik）在參議院聽證會中，對中共在國際組織的影響力提出鮮明批判，並強調美國應確保臺灣在國際組織中取得「最大程度、有意義的參與」；她的言論不僅彰顯臺灣在國際舞臺上的重要性，也顯示美國在對抗中共滲透、捍衛盟友利益上的決心；本文將分析史蒂芬尼克的言論對國際格局及臺美關係的影響，並探討臺灣如何借此契機深化臺美合作，鞏固在國際社會的地位。

美國準駐聯合國大使史蒂芬尼克日前出席參院外委會任命聽證會，她表示台灣應在國際組織實現最大程度參與。（法新社）

美國對抗中共滲透，彰顯臺灣國際參與的重要性

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史蒂芬尼克的言論表明，美國對中共在聯合國及其他國際組織中滲透行為的高度警惕，特別是在技術性組織如電信與民航領域；她指出，臺灣的國際參與對維護自由、民主價值至關重要，並反映出美國對臺灣的高度重視，臺灣多年來在醫療、科技等領域的卓越表現，證明其是國際社會不可或缺的一部分；美國官員此舉，顯然是在為臺灣爭取更多的國際空間，並透過實際行動抵制中共壓縮臺灣國際空間的行為。

史蒂芬尼克言論的戰略意涵與影響

史蒂芬尼克在聽證會中提及，中共試圖在聯合國文件中融入特定語言，進一步推動其價值觀與政治議程；這一警告表明，中共正透過語言、規則設定及人員滲透來重塑國際秩序，史蒂芬尼克的立場顯示出美國將採取更積極的策略，推動自身及盟友進入聯合國關鍵職位，抵制中共的話語霸權；她對臺灣參與的支持，也進一步傳遞出美國對臺政策的穩定性與承諾，將有助於鞏固臺美間的戰略合作關係。

防範疑美論與深化臺美合作的必要性

史蒂芬尼克過去以強烈反共立場聞名，其言論反映美國在戰略競爭中的清晰態度；然值得警惕的是，中共可能藉機操作「疑美論」，試圖弱化臺灣民眾對美國支持的信心；因此，臺灣應加強對美國政策的透明溝通，消弭可能的誤解與傳言；同時，深化在經濟、科技及軍事領域的合作，鞏固雙方的互信，防止中共趁隙挑撥臺美關係，並確保臺灣在國際上的合法性與正當性持續提升。

臺灣應如何利用美方支持深化國際參與

我政府應善用美國在國際組織中的影響力，尋求技術性組織的突破，例如世衛。（法新社檔案照）

面對美方的堅定支持，臺灣應積極回應，展現自我價值；首先，政府應善用美國在國際組織中的影響力，尋求技術性組織的突破，例如國際民航組織（ICAO）及世界衛生組織（WHO）；其次，臺灣應持續透過公共外交推廣自身在醫療、科技及人道援助方面的貢獻，贏得更多國際社會的支持；此外，臺美應強化雙邊經濟合作，深化《臺美21世紀貿易倡議》後續協商，進一步強化彼此的利益結合，為未來臺灣的國際地位奠定穩固基石。

結語

史蒂芬尼克的言論再次印證美國對臺灣的支持與關注，對抗中共在國際舞臺的滲透；臺灣應以此為契機，強化與美國的合作，積極參與國際組織，同時防範中共的疑美操作，鞏固自身在國際社會的地位與角色；透過穩健的政策與行動，臺灣能在美中競爭的格局中持續拓展生存空間，展現民主國家的價值與力量。

（作者為研究生）

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