自由開講》中共霸權戰略對台影響極度動盪

◎ 何翊瑞

1月13日發生中共2艘快艇突破我國在金門烈嶼南岸及北岸的防線，甚至距離金門烈嶼沙溪堡岸邊僅剩10公尺左右，一副隨時都可以進行登陸的誇張事件，而在金門當地的漁民紛紛表示，因漁獲價格高，時常有大批中共漁船越界捕撈影響到漁民的生計，希望海巡可以強硬捍衛我國漁權。

金門日前有民眾目睹中國漁船「撈過界」，一度近到快可以上岸。（民眾提供）

一、中共霸權擴張嚴重影響我國區域安全

從2013年以來，中共的大小嶝島不斷擴建，甚至抽取廈門附近沿海沙地填海造陸新建而成，並且中共打著與金門「共用廈門新機場」標語發布支持福建建設兩岸融合發展示範區，還加強基礎設施建設興建翔安國際機場，對此，金門縣長陳福海甚至對於陸方所提「共用廈門新機場」也表達正面看法，此舉不僅導致兩國機場空域重疊率高達七成，極可能與當地往返臺灣的W6航路衝突。

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二、中共海權強勢擴張

中共近期在國際事務中展現強勢的態度，除了軍事領域外更涵蓋了經濟利益，尤其近年來頻頻在台海、南海、印度洋實施海軍演練與海洋調查（研究涵蓋多個領域，如：能源與漁業環境觀測、地質探勘、海洋生態等諸多因素…）其目的針對海權的核心利益維護外，更要建造出能與地區強國相抗衡的海上力量。回顧中共對於島嶼主權的爭議一直都是從近海邁向至遠海，特別對於臺灣的領海問題更是極力反對及遏制，共軍單方面的挑釁行動早已破壞了印太區域的和平與穩定，更帶來了極度不安的風險變數。

中共近年在國際事務中展現強勢的態度。圖為中國海警船去年以水砲攻擊運補仁愛暗沙的菲律賓補給船。（美聯社檔案照）

三、結論

我國政府每次遇到共軍的威脅，都秉持「不升高衝突、不引發爭端」軟性原則一再退讓，甚至到達近乎忍氣吞聲的漠視，達到可以讓中共近乎登岸的地步，並且放任我國前陸軍少將栗正傑等一眾退將，一再媒體上替中共軍方進行大外宣，如此影響國軍士氣，影響國人對於政府與軍方的信心；我們國人與政府是否應該警惕中共時刻的迫害與侵擾，防範中共用著處心積慮地搶奪政權的統戰手段？

台灣退將帥化民（左）、栗正傑（右）淪中國官方謠言傳聲筒！？（本報合成／資料照、路透社）

我們要曉得習近平總書記的中國夢是建立在對台灣實現的文攻武嚇身上，那糖衣砲彈下是用著鮮血與謊言所塑造的，在2024年8月身為民革北京市委、全球化智庫CCG副總裁，曾任鄧小平翻譯戰狼高志凱（Victor Gao）面對卡達王室出資的半島電視台主持人哈桑（Mehdi Hasan）犀利訪問臺灣、西藏、新疆、人權、秦剛等議題，各式話題展開激烈辯論，甚至高志凱對於在場的西藏、新疆受害者來賓更毫不避諱地講出「只有承諾支持一個中國政策的人，才是本地公民。」完全不在乎各地區人民的觀點、自由與尊嚴，也讓『種族清洗』沉重的四字烙印在這訪問中。

綜合中共對臺的政策與高志凱的訪談內容，可以得知中共漠視人民意願，甚至會讓發出異議聲音的人民給消失，面對如此暴政威脅，我國政府態度應該更加強硬絕不能坐以待斃，否則將會落入萬劫不復之地。



（作者為中正大學戰略暨國際事務研究生）



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