自由開講》蘭嶼景點成中共民族主義犧牲品 全球應共譴惡行

◎茜茜

近年來，中共政府所扶植的民族主義情緒加劇，不少中國小粉紅在國際間以塗鴉、破壞公共設施等行為挑釁他國主權與文化，從日本京都景點遭刻意破壞，到世界各地標語塗改，無不令人憤怒。

台東縣蘭嶼鄉許多景點近日被發現遭人噴漆，景點告示牌上被用白漆噴上「中國台灣省」。（民眾提供）

近日蘭嶼景點告示牌被噴上「中國臺灣省」字樣，更凸顯中共所散播的民族主義已蔓延至臺灣領土，嚴重挑釁臺灣的主權尊嚴；面對小粉紅的這類行為，臺灣應積極與各國合作，推動國際反制機制，共同應對中共意圖以此干預主權、擾亂國際秩序的手段。以下從四個面向探討臺灣及國際社會如何聯手應對。

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小粉紅國際惡行：挑釁與破壞的全球困擾

近年中國小粉紅以民族主義為幌子，在國際上進行破壞行為，他們透過塗鴉、惡意損毀標誌性景點，意圖宣揚「中國主權」，以日本神社塗鴉事件為例，造成當地文化財產的損害與輿論譴責；此次蘭嶼事件，不僅顯示中共小粉紅將行為擴及臺灣，也凸顯這些行為背後的政治意圖：試圖以低成本、高曝光的挑釁手段來模糊臺灣的國際主權地位；針對此類問題，國際社會應重新審視此現象所帶來的文化、政治衝擊，並提出具體對策。

臺灣的反制：捍衛主權與文化尊嚴

蘭嶼塗鴉事件是對臺灣文化與主權的公然挑釁，政府應立即採取行動；一方面，應加強重要景點的監控系統，建立即時反應機制；另一方面，透過法律手段，對破壞行為施以嚴懲；同時，應強化國際宣傳，揭露小粉紅行徑背後的中共操作，凸顯臺灣作為主權國家的堅定立場；此外，臺灣可藉此契機結合國內外藝術家與社會力量，發起文化捍衛運動，用創意與力量修復損害，向國際展現臺灣對文化尊重與主權捍衛的決心。

蘭嶼出現有簡體字「中國台灣省」塗鴉，警方原用紅漆蓋上原本的白漆，後來覺得不妥又以紙板覆蓋。（民眾提供）

國際合作：聯手抵制民族主義滲透

面對中國小粉紅的破壞行徑，各國應加強合作，共同遏制這類跨國挑釁；臺灣可與受害國如日本、韓國等亞洲國家建立聯防機制，共享資訊與應對策略，形成區域聯盟；此外，應透過國際組織，如聯合國教科文組織，推動針對文化破壞行為的國際規範，加大對中共滲透文化領域的譴責與制裁力道；國際社會也可考慮對涉及破壞行為的個人或團體採取限制入境等措施，形成全球性的防禦網絡。

構建全球反制機制：從譴責到具體行動

小粉紅的行徑不僅是單一國家的挑釁，更是全球性問題，國際社會應攜手推動立法，將針對文化遺產與主權挑釁行為列為可追究的跨國犯罪，強化執法合作；同時，應展開公眾教育，揭示中共煽動民族主義的危害，並強化民眾對此類行徑的抵制意識；最終，透過聯合行動與持續努力，國際社會才能有效遏制小粉紅破壞行徑，維護全球文化與國家主權秩序。

結論

蘭嶼事件與中共小粉紅在世界各地的破壞行為一脈相承，顯示這不僅是文化上的冒犯，更是對國際秩序與臺灣主權的威脅；臺灣應以此為契機，展現主權捍衛的決心，並與各國合作，推動更全面的國際反制機制；唯有透過堅實的國內防禦與國際合作，才能徹底挫敗中共民族主義的擴張，維護臺灣與世界的和平與尊嚴。



（作者為研究生）



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