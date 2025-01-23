自由開講》面對中共滲透威脅 國安體制需與時俱進

◎ 林清泉

復康聯盟黨負責人屈宏義遭檢調依《國家安全法》起訴，揭露了中國利用經濟利益滲透臺灣社會的嚴峻現實。屈宏義不僅吸收退役軍人組建「狙擊隊」，還企圖蒐集包括美國在臺協會（AIT）、阿里山雷達站、屏東恆指部等軍事敏感地點的情報，協助中共為其「紅軍」登臺作內應。這些行為表明，臺灣的國安挑戰早已不是僅存於理論，而是有組織、有計畫的滲透威脅。

復康聯盟黨負責人屈宏義及幹部，涉長期收受中國金援發展組織，吸收軍職背景的退役軍人，計畫籌建狙擊部隊，並刺蒐國軍營區與軍事據點，遭檢方依國安法起訴。（圖取自內政部政黨資訊網）

屈宏義的行動顯示，中共透過諸如「深圳市新四軍研究會」這樣的機構，以學術研究或公益名義作掩護，實質執行滲透與情報蒐集工作。檢方指出，該組織承諾金援屈宏義，協助其吸收臺灣退役軍人，作為內應。這些操作充分展示了中共情報工作的隱蔽性與多樣性。陸委會發言人梁文傑一語中的：「情報工作一定是用各種名目掩蓋自己身份」，而部分司法判決對於這類間諜活動的定性卻顯得過於寬容。這凸顯出臺灣司法體系在面對國安案件時的脆弱。

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梁文傑強調，目前臺灣的國安法與司法運作存在漏洞，部分案件因證據形式或嫌犯身份模糊而被輕判，甚至出現難以判定是否為中共官方行動的情況。屈案中提及的組織，表面上是照顧退役軍人，但實質上卻是間諜活動的外衣，令人不寒而慄。因此，梁文傑建議，應考慮成立專門的國安法庭，讓國安案件能獲得更為專業與嚴謹的審理，避免輕判對國安的潛在威脅。

陸委會副主委梁文傑建議，應考慮成立專門的國安法庭，讓國安案件能獲得更為專業與嚴謹的審理，避免輕判對國安的潛在威脅。（記者劉信德攝）

中共對臺灣的滲透從未停止，其目標從1949年至今始終如一——消滅中華民國。無論是對臺軍事威脅，還是透過經濟利益、政治操作進行統戰與滲透，都構成了臺灣當前最嚴峻的挑戰之一。面對這些挑戰，國防政策的強化以及全民的警覺尤為重要。國軍作為臺灣的捍衛者，其地位不容削弱，而司法體系與國安法的完善，則是確保國防體系運作安全的根本。

臺灣身處極權威脅的第一線，必須認清中共滲透與統戰的多層次危機。無論是透過強化法律體制，還是推動國安法庭的成立，都應該是未來國安政策的重點方向。唯有國人同心、守住防線，才能確保臺灣的自由與民主基石不被撼動。

（作者為大學生）

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