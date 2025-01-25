健康醫療網》了解卵巢癌基因檢測重要性！ 醫建議應檢測「這2項目」助治療方案制定

卵巢癌以手術治療為主，但若病情較重而無法立即手術，可先進行術前輔助化療，然後再進行手術，術後通常搭配化學治療。然而，邱德生教授指出，多數卵巢癌患者在確診時已進展至第三或第四期，即便經過手術與化療，仍有 70% 的患者於術後兩年內復發。

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基因檢測在癌症治療策略中扮演著至關重要的角色，卵巢癌亦不例外。北醫附醫婦產部教授邱德生醫師指出，目前臨床上建議卵巢癌患者進行 BRCA 1/2 基因檢測以及 HRD（同源重組修復缺失）基因檢測，以協助制定個人化治療策略。這些檢測有助於選擇適合的標靶藥物（例如 PARP 抑制劑和血管新生抑制劑），作為術後維持性療法，從而降低復發風險並延長患者存活期。

邱德生教授指出，多數卵巢癌患者在確診時已進展至第三或第四期，即便經過手術與化療，仍有70%的患者於術後兩年內復發。（取自貼文）

卵巢癌術後維持治療：兩項基因檢測助力標靶藥物選擇

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卵巢癌以手術治療為主，但若病情較重而無法立即手術，可先進行術前輔助化療，然後再進行手術，術後通常搭配化學治療。然而，邱德生教授指出，多數卵巢癌患者在確診時已進展至第三或第四期，即便經過手術與化療，仍有 70% 的患者於術後兩年內復發。

幸運的是，現有治療策略中包含 PARP 抑制劑和血管新生抑制劑，這些標靶藥物能夠有效減少復發風險。邱德生教授強調，基因檢測在卵巢癌治療中的重要性，正是因為透過基因檢測可以確認癌細胞的分子特徵，從而針對其弱點精準對症下藥。

基因檢測重點：BRCA 與 HRD 的功能與應用

針對基因檢測的具體應用，臨床建議所有卵巢癌患者進行 BRCA 基因檢測與 HRD 基因檢測。邱德生教授進一步說明：BRCA 基因檢測 聚焦於檢查 BRCA 1 與 BRCA 2 基因 是否發生突變，這兩個基因負責修復 DNA 並維持細胞穩定性。若基因突變，可能導致 DNA 修復能力下降，進而增加癌症風險。HRD 基因檢測則評估參與 DNA 修復功能的多種基因 是否異常，從而提供更全面的基因資訊。

標靶藥物選擇：PARP 抑制劑與血管新生抑制劑的應用策略

目前，健保提供部分 BRCA 基因檢測的給付，並根據測試範圍劃分為小套組（檢測 100 個基因以下）和大套組（檢測 100 個以上基因）。此外，台灣癌症基金會也提供善款補助，幫助卵巢癌患者進行 BRCA 或 HRD 基因檢測。BRCA 基因突變患者：健保已納入 PARP 抑制劑作為維持性治療的給付範圍。根據臨床試驗結果與實務經驗，PARP 抑制劑可顯著降低復發風險。此外，這是一種口服標靶藥物，患者可在家服用，無需住院，從而兼顧治療效果與生活品質。

HRD 陽性患者：可考慮使用 PARP 抑制劑合併血管新生抑制劑進行雙標靶治療，以進一步提升療效。基因檢測結果為陰性患者：雖然目前健保未給付，但仍可選擇單獨使用上述標靶藥物作為治療選項。

邱德生教授提醒，PARP抑制劑容易出現疲倦、貧血，及血小板低下等副作用，不同PARP抑制劑副作用程度不同，而血管新生抑制劑常見副作用為高血壓及腹瀉等，每個人的身體狀況對藥品的反應及副作用不同，治療期間患者需配合醫療團隊，定期監測療效及注意副作用。若疑似有副作用發生，應立即聯繫醫療團隊以調整治療計畫。

政策與基因檢測品質把關：未來展望

基因檢測和標靶藥物的應用已成為卵巢癌治療的重要組成部分。政府通過健保部分給付以及修訂《特管法》，對基因檢測實驗室進行規範，以確保檢測的準確性與安全性。然而，邱德生教授指出，政策雖然立意良善，但相關配套措施尚未完全落實，導致部分檢測機構在等待審查時無法順利執行檢測。

邱德生教授建議，政府若能加速 LDTs（實驗室開發檢測）的審查進程，將能更有效推動基因檢測的普及，進一步提升卵巢癌治療的效率。

隨著科技進步與治療方式的多樣化，邱德生教授鼓勵所有癌症病友保持希望，與醫療團隊共同討論，選擇最適合的治療策略，攜手對抗癌症。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者吳儀文報導 了解卵巢癌基因檢測重要性！ 醫建議應檢測「這2項目」助治療方案制定

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