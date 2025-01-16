自由開講》「親共滅台」幫凶 民眾黨反獨裁？

◎ 陳啟濃

「111」民眾黨發動的遊行，果然是黃國昌晉身黨主席的表演秀，他高調把自己跟柯文哲創立的民眾黨綁在一起，自認沒看錯人，因為柯文哲前次交保，跟他交代民眾黨的未來，關心台灣的憲政改革、司法獨立。

民眾黨「111釘孤枝」拒絕綠色威權、還我司法正義抗議活動，代理主席黃國昌發表演說前先模仿柯文哲抓頭。（記者陳逸寬攝）

黃國昌未免自命清高，只顧著繼承黨主席的政治權力，只差沒明講，台灣的未來就靠黃國昌帶領的民眾黨了。一個連政治獻金都交代不清楚，圖利廠商讓沈慶京超建商業大樓，還有何條件談關心台灣的未來。黃國昌和柯文哲只是一丘之貉，進行魔鬼交易，商議彼此未來的政治利益，互相標榜，吹牛成性。

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黃國昌要「賴清德、法務部長、檢察總長」都下台，口氣之大，顛倒是非，把民進黨政府說成獨裁專制的威權政府。獨裁還能容民眾集會遊行，暢所欲言，這不過是自打嘴巴，哀兵狀態，爭取民眾的同情。

民眾黨才是助長邪惡力量的集團，自甘成為國民黨的側翼，在重大法案的表決，跟國民黨立委群魔亂舞，成為傅崐萁「毀滅台灣」的工具。為了獲取中共的政治資源，國民黨早就擺出「親共滅台」的戰略，民眾黨對傅崐萁推出的法案卻百依百順，等同跟隨國民黨對獨裁專制的中共示好投誠，還有何顏面高談對抗獨裁、追求司法獨立。

（作者為政治評論員）

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