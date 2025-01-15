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自由開講》談罷免標語的反諷修辭學

2025/01/15 09:30

◎ 張天泰

民進黨團總召柯建銘近日拋出「雙罷」，要罷免立院正副院長韓國瑜、江啟臣及藍營41席不分區立委；國民黨團也傳出將「以罷制罷」，分階段啟動罷免民進黨38席區域立委。朝野對立衝突持續升溫，作家「漂浪島嶼」表示，罷免成功率還是建立在2024區域立委得票數上，他以2大因素列出藍綠可能罷免成功的16人。

台北罷免羅智強「大安強強滾」、罷免王鴻薇「山除薇害」、罷免賴士葆「文山退葆」、罷免徐巧芯「剷除黑芯」等團體串聯，於捷運六張犁站旁收取連署書。 （記者甘孟霖攝）台北罷免羅智強「大安強強滾」、罷免王鴻薇「山除薇害」、罷免賴士葆「文山退葆」、罷免徐巧芯「剷除黑芯」等團體串聯，於捷運六張犁站旁收取連署書。 （記者甘孟霖攝）

而我特別關注到台灣政黨各陣營的反諷修辭學，包含「罷免羅智強，大安強強滾」、「罷免李彥秀，國會要除銹來罷李彥秀」、「罷免王鴻薇，山除薇害」、「罷免葉元之，既凹之則罷之」、「罷免徐巧芯，剷除黑芯」，上述標語皆結合被罷免政治人物的時事同時押韻，獨出巧思，不同流俗。

而美國哲學家Richard Rorty也入世關心政治，在1989年《偶然、反諷與團結：一個實用主義者的政治想像》，Richard Rorty是當代西方實用主義大師。他認為歷史的進程由無數偶然集結而成；而啟蒙時期以來不斷對真理、神權、永恆等圖騰作「去神聖化」的思辨，都必須付諸實用邏輯的檢驗。面對現代文明的荒蕪混亂，他提倡團結互重、異中求同，在各種階層、團體、社群中求取最大公約數，促進社會的理性秩序；並巧為運用反諷修辭學的解構功能，開拓更積極的思維空間。

在政治中的反諷修辭學，那不是心胸狹隘的仇恨，也不是沒有真肚量接納別人，更不是自我中心的語言！那是人類國家治理文明制度環境的進步思想產物，反諷修辭學代表批判力思考力的警示，也需要人類的創造力思考！

說到底，此次台灣人民被自己投出來的立委處罰，而投給民眾黨的政黨票成為今日藍白亂政的基本盤，國民黨有底氣在立法院強勢通過「三法案」，除了仗著多一席立委，加上民眾黨八席的隨時支援，事實上，台灣人民團結罷免掉藍營立委兩席即可平擾民的藍白亂政。

最後以政治評論家、作家苦苓的話做結語：「如果連最『弱雞』的葉元之、羅廷瑋都罷免不掉，民進黨乾脆關門算了！」

（作者為政治工作者、教育博士）

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